Bayern Munich menghancurkan tamunya Union Berlin dengan tujuh gol tanpa balas (7-0) dalam pesta sepak bola yang berlangsung di Stadion "Allianz Arena" pada Jumat malam ini, dalam laga pekan keempat Liga Jerman.

Dengan kemenangan besar ini, raksasa Bavaria itu untuk sementara bertengger di puncak klasemen Bundesliga setelah menambah koleksi poinnya menjadi 10, sementara krisis Union Berlin kian memuncak dengan poin mereka membeku di angka satu saja di posisi keenam belas.

Jamal Musiala membuka pesta gol Bayern pada menit ke-18 lewat tendangan keras dari tepi kotak penalti yang menembus gawang, sebelum Michael Olise memperoleh tendangan penalti pada menit ke-38 usai dilanggar oleh bek Roth, yang kemudian dieksekusi dengan sukses oleh pemain Inggris Harry Kane melalui tendangan keras ke sisi kiri kiper, mencetak golnya yang ke-100 di Bundesliga.

Sebelum babak pertama berakhir, tepatnya pada menit ke-43, Olise menambah gol ketiga lewat tendangan istimewa dari tepi kotak penalti yang menembus sudut sempit gawang.

Raksasa Bavaria itu melanjutkan dominasi langsungnya di babak kedua; Olise mengirim umpan silang matang dari sisi kanan pada menit ke-54 yang diubah Kane menjadi gol lewat sundulan keras ke dalam gawang, mencetak gol keempat.

Pada menit ke-70, Al-Sibari menerima umpan dari Alphonso Davies lalu memperdaya pertahanan Union Berlin, kemudian berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan menyelesaikannya dengan brilian ke dalam gawang, menandai gol kelima dalam pertandingan, sekaligus gol pertamanya dengan kostum raksasa Bavaria itu dalam pertandingan ketujuh yang ia jalani di seluruh ajang musim ini sejak kepindahannya ke klub Jerman tersebut pada musim panas.

Penampilan menyerang yang menghancurkan itu lengkap dengan penampilan luar biasa dari pemain Prancis Olise yang mencetak gol keenam pada menit ke-73 setelah memanfaatkan umpan terobosan panjang yang membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan mengecohnya sebelum bola menembus gawang usai membentur tiang.

Olise tidak mau kalah selain menutup hat-trick lewat tendangan roket dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper pada menit ke-76, mencatatkan gol ketujuh Bayern, hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan telak berskor (7-0).

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