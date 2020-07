Hasil Undian Perempat-Final & Semi-Final Liga Europa

Siapa bertemu siapa di babak delapan besar Liga Europa? Simak hasil undian selengkapnya!

Undian perempat-final Liga Europa musim 2019/20 baru saja digelar di markas besar UEFA di Nyon, Swiss, pada Jumat (10/7) petang WIB.

Adapun sisa laga pada babak 16 besar akan dilanjutkan tanpa suporter pada 5-6 Agustus nanti.

Dua duel yang belum memainkan leg pertama [sebelum penangguhan turnamen], yakni antara vs dan vs akan dilangsungkan di tempat netral [Jerman] dengan format satu pertandingan .

Sedangkan untuk laga leg kedua bakal digelar di stadion tim tuan rumah masing-masing, yaitu: vs (2-1), Leverkusen vs (3-1), vs (1-1), vs LASK (5-0), vs Frankfurt (3-0), dan Kopenhagen vs (0-1).

Sementara itu, laga perempat-final, semi-final, dan final musim ini akan dilaksanakan dengan format satu pertandingan dan dipusatkan di empat kota di Jerman, yakni: Cologne, Duisburg, Dusseldorf, dan Gelsenkirchen.

Keempat kota tersebut dipilih UEFA merujuk pada tingkat reproduksi virus corona yang rendah. Hal itu pula yang menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah setempat terkait penanganan pandemi COVID-19.

Adapun partai final akan dilangsungkan di Stadion Rheinenergie [markas FC Koln] pada 21 Agustus mendatang.

Berikut ini adalah hasil undian perempat-final Liga Europa musim 2019/20 (10-11 Agustus):

(PF-1)

Shakhtar Donetsk / Wolfsburg vs Basel /

(PF-2)

Manchester United / LASK vs Kopenhagen / Istanbul Basaksehir

(PF-3)

Inter Milan / Getafe vs / Rangers

(PF-4)

Wolverhampton Wanderers / Olympiakos vs AS Roma / Sevilla



Semi-Final (16-17 Agustus):

(SF-1)

PF-4 vs PF-2

(SF-2)

PF-3 vs PF-1