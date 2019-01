Hasil Undian Babak Kelima Piala FA

Sang juara bertahan Chelsea akan meladeni perengkuh 12 gelar Piala FA, Manchester United, di babak kelima.

Hasil undian babak kelima Piala FA:

Bristol City v Shrewsbury Town or Wolverhampton Wanderers

AFC Wimbledon v Millwall

Doncaster Rovers v Crystal Palace

Middlesbrough or Newport County v Manchester City

Chelsea v Manchester United

Swansea v Barnet or Brentford

Portsmouth or Queens Park Rangers v Watford

Brighton or West Brom or Derby County