Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol as, bek bertahan VfB Stuttgart itu merupakan salah satu kandidat yang masuk dalam radar petinggi Real.

Meski begitu, pencarian bek tengah baru memang tidak terlalu mendesak, sebab pelatih Jose Mourinho saat ini sudah memiliki lima pemain belakang tengah ternama dalam diri Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao, dan Raul Asencio.

Namun, as mengingatkan bahwa Militao terus bergulat dengan masalah cedera, dan karena cedera otot, pemain Brasil itu belum memainkan satu pertandingan pun pada musim ini serta kemungkinan masih akan absen hingga awal November. Selain itu, belum pasti berapa lama lagi Rüdiger akan tetap mengenakan seragam Real.

Finn Jeltsch calon penerus: Berapa lama lagi Antonio Rüdiger akan bertahan di Real Madrid?

Kontrak mantan pemain tim nasional Jerman, yang pada awal September mengumumkan akhir kariernya di tim DFB, akan berakhir pada 2027. Apakah Rüdiger akan tetap bertahan di Madrid setelah musim panas mendatang juga masih terbuka. Jika ia pergi, merekrut pemain pengganti dengan prospek masa depan cerah akan menjadi langkah yang masuk akal. Mungkinkah Real lalu benar-benar memburu Jeltsch?

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Pemain 20 tahun itu tentu akan menelan biaya besar, kontraknya di Stuttgart masih berlaku hingga 2030. Pada awal 2025, Jeltsch pindah dari klub divisi dua 1. FC Nürnberg ke VfB dengan nilai transfer 9,5 juta euro dan berhasil merebut tempat utama bersama Die Schwaben. Pada musim ini, ia selalu menjadi starter dalam enam pertandingan kompetitif pertama tim asuhan Sebastian Hoeneß dan sebagian besar tampil meyakinkan.

Sebagai ganjarannya, Jeltsch mendapat panggilan pertama ke tim nasional senior Jerman, pelatih tim nasional baru Jürgen Klopp memasukkan juara dunia dan Eropa U17 2023 itu ke dalam skuad keduanya, yang akan menjalani laga Nations League melawan Serbia (1 Oktober) dan di Yunani (4 Oktober). Jeltsch pun berpeluang menjalani debut internasionalnya, yang akan semakin meningkatkan nilai pasarnya.