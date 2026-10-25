Haruskah Ajax bergerak pada bursa transfer musim dingin ini? "Dia lebih baik daripada Viktor Tsygankov"

Para analis ESPN sangat terkesan dengan Jakob Trenskow pada Sabtu malam. Penyerang sc Heerenveen itu mencetak dua gol saat menghadapi ADO Den Haag (2-3) dan bahkan dikaitkan dengan Ajax.

Heerenveen unggul setelah 24 menit pertandingan pada Sabtu malam. Nolhan Courtens melewati lini tengah dan mengoper bola kepada Rivera, yang mengirim umpan silang mendatar dari sisi kiri. Trenskow lebih cepat daripada pemain yang mengawalnya, Gregoire Waem, dan menyambar bola dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 0-1.

Tak lama kemudian, Trenskow kembali mencetak gol untuk membawa skor menjadi 1-3. Tepat ketika Heerenveen sedang kesulitan, Trenskow kembali mencetak gol pada menit ke-66 dengan menyambar umpan silang mendatar Rivera secara meyakinkan: 1-3.

Dengan dua gol itu, penyerang asal Denmark tersebut telah mencetak enam gol musim ini. Ia juga sudah mengemas dua assist. Musim lalu, ia mencetak 13 gol dan menyumbang lima assist dalam 34 pertandingan.

Bram van Polen sangat menyukai permainan Trenskow, meski ia meragukan kemampuan fisiknya. "Apakah dia mampu bermain di klub tiga besar... Fisiknya cukup ringan. Kalau lawan benar-benar bermain ketat dengan mengawalnya, saya khawatir dia akan kesulitan. Namun, dia lebih baik daripada Viktor Tsygankov di Ajax."

Karim El Ahmadi juga terkesan, tetapi ia mempertanyakan kemampuan pemain Denmark itu dalam melakukan pergerakan ke depan. "Dia bagus saat menguasai bola, tetapi saya juga merasa dia kurang melakukan pergerakan ke depan. Di Ajax, Anda harus tampil bagus setiap pekan. Itu berbeda dengan di Heerenveen."