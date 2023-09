TERUNGKAP: Mengapa Transfer Harry Maguire Dari Manchester United Ke West Ham KOLAPS

Bek Manchester United Harry Maguire nyaris hijrah ke West Ham pada bursa transfer musim panas, dan kini terungkap mengapa transfer tersebut gagal.

Man United bersedia lepas Maguire

Hampir ke West Ham

Namun transfernya kolaps

APA YANG TERJADI?

Harry Maguire dimasukkan ke daftar jual oleh Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin. Tapi, meski The Red Devils menyetujui tawaran £30 juta dari West Ham, yang bahkan telah dikonfirmasi oleh David Moyes selaku pelatih The Hammers, transfer bek timnas Inggris itu gagal terwujud dan pada akhirnya Maguire menetap di Old Trafford.

MENGAPA TRANSFER MAGUIRE KE WEST HAM KOLAPS?

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Staf pelatih West Ham Kevin Nolan membeberkan bahwa transfer Maguire sebenarnya "hampir" selesai, namun terjegal pada proses terakhir.

"Sepertinya sebenarnya [transfer Maguire] sangat hampir terjadi. Saya agak sedih kami tak bisa [mewujudkannya]," ucap Nolan kepada talkSPORT.

"Saya rasa masalahnya ada di tahap-tahap terakhir, dari yang bisa saya simpulkan jumlah uangnya tak bisa disepakati dan tentu saja itu membuat kami sedih karena kami ingin [merekrutnya]. Mungkin pihak Harry juga kecewa dan mungkin pihak Manchester United juga kecewa."

"Sepertinya pelatih [Moyes] sudah mengontak Harry, agennya, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya kami harus move on ke target lain."

TERLEBIH:

The Guardian sebelumnya telah melaporkan bahwa kegagalan transfer Maguire ke London Stadium dikarenakan West Ham memilih menarik diri dari negosiasi. Pasalnya, bek 30 tahun itu tak kunjung menyepakati syarat kepergiannya dengan kubu Man United. Maguire diklaim meminta pesangon bernilai ratusan miliar rupiah untuk meninggalkan Old Trafford.

Ditanya soal kegagalan transfernya ke West Ham setelah laga persahabatan Skotlandia vs Inggris, Rabu (13/9), kemarin, Maguire menjawab:

"Bagaimana ya ngomongnya? Kesepakatan tidak tercapai dan mereka (Man United) tak masalah saya bertahan dan saya senang bisa memperjuangkan posisi saya. Itu yang saya inginkan dan saya akan selalu memberikan segalanya setiap kali saya berlatih atau bermain."

DALAM FOTO:

(C)GettyImages

SELANJUTNYA?

Maguire bisa kembali beraksi saat Manchester United menjamu Brighton di ajang Liga Primer Inggris Sabtu (16/9) mendatang.