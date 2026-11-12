Bagikan Ikuti GOAL di Google

Harry Kane memimpin timnas negaranya, Inggris, meraih kemenangan atas Kroasia dengan skor 2-1 di Stadion Wembley, Kamis malam, dalam lanjutan kompetisi UEFA Nations League.

Iklan

Penyerang Bayern Munich itu, yang mendapatkan penghormatan sebelum laga dimulai menyusul pencapaiannya meraih Ballon d'Or, mencetak gol kemenangan dari tendangan penalti, sehingga tetap menjaga harapan Timnas Tiga Singa untuk menyelesaikan babak grup sebagai pemuncak klasemen, jika mereka menang atas Spanyol pada pekan terakhir, Minggu mendatang, di Stadion Metropolitano.

Seusai pertandingan melawan Timnas Kroasia, Kane berbicara kepada media dan melontarkan pesan bernada tantangan kepada Timnas Spanyol, yang dilatih oleh Luis de la Fuente, yang juga telah menuntaskan tugasnya dengan mengalahkan Republik Ceko (2-0).

Surat kabar Sport memuat pernyataan Harry Kane, yang mengatakan, "Tentu saja, tujuan kami adalah menyelesaikan grup sebagai pemuncak klasemen."

Ia melanjutkan, "Setelah pertandingan pertama, ketika kami kalah dari mereka di sini, kami tahu bahwa kami mampu tampil jauh lebih baik. Kami berkata kepada diri sendiri: kami akan memenangkan semua pertandingan hingga laga berikutnya, lalu kita lihat apa yang akan terjadi. Dan sekarang, pada hari Minggu, kami punya kesempatan sempurna untuk membuktikan apa yang mampu kami capai."

Iklan Iklan

Kapten Timnas Inggris itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penghormatan yang ia terima sebelum laga dimulai, dengan mengatakan, "Sambutan di awal pertandingan merupakan gestur yang luar biasa dan menakjubkan. Namun begitu bola bergulir, hal yang paling penting adalah meraih kemenangan dan merebut tiga poin."

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ESP UEFA Nations League A 14.45 ENG

Ia menyoroti, "Kami menghadapi tim yang kuat yang ingin membuktikan kemampuannya dalam laga malam ini. Saya rasa kami tampil baik selama sebagian besar pertandingan. Kami merasakan sedikit kelelahan di menit-menit akhir, tetapi secara keseluruhan ini adalah kemenangan yang luar biasa, yang memberi kami kesempatan untuk memainkan laga besar pada hari Minggu."

Mengenai perasaannya saat mengeksekusi tendangan penalti, Kane berkata, "Rasanya seperti biasa. Saya gagal mengeksekusi penalti terakhir bersama Bayern Munich, maka dari itu saya rasa selalu penting untuk mencoba menebusnya pada percobaan berikutnya."

Iklan

Ia menegaskan, "Saya berusaha untuk tidak menggagalkan dua penalti berturut-turut, dan mengeksekusi tendangan dengan baik. Saya berlatih kemarin seperti biasa, dan sekarang yang terpenting hanyalah turun ke lapangan dan tampil dengan baik."

Menutup pembicaraannya, penyerang Inggris itu memberikan analisis singkat tentang pertandingan, dengan mengatakan, "Saya rasa kami terlalu mudah kehilangan bola, terutama di paruh lapangan kami sendiri, yang menyebabkan tempo pertandingan sedikit melambat."

Iklan

Ia menambahkan, "Kami mendapatkan sejumlah peluang yang cukup untuk mencetak dua atau tiga gol, tetapi kami menghadapi tim yang bagus. Saat ini kami tengah menjalani rangkaian pertandingan sulit bersama klub dan timnas kami, sehingga kami tidak selalu bisa berharap segalanya berjalan dengan sempurna."

Ia menambahkan, "Tentu saja, kami tahu bahwa kami mampu memperbaiki beberapa aspek, dan kami harus melakukannya jika ingin menang pada hari Minggu. Tetapi pada akhirnya, yang terpenting adalah kami meraih kemenangan malam ini."

Iklan

Timnas Spanyol memuncaki klasemen Grup Tiga dengan nilai sempurna (15 poin), unggul 3 poin atas Inggris yang menempati posisi kedua.