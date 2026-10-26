Harry Kane memenangkan Ballon d'Or 2026. Penyerang Bayern München itu dinobatkan sebagai pesepakbola terbaik pada Senin malam dalam penyelenggaraan ke-70 penghargaan bergengsi tersebut, mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal.

Kemenangan ini terasa istimewa bagi Kane karena seremoni tahun ini berlangsung di London. Ibu kota Inggris itu bukan hanya tempat kelahirannya, tetapi juga kota tempat ia memulai karier sebagai pesepakbola profesional.

Kane sudah lama menjadi favorit utama menjelang penyerahan penghargaan. Penyerang andalan Inggris itu datang ke London pada Senin siang bersama keluarganya dan rombongan besar Bayern München. Ketua klub Herbert Hainer, direktur utama Christoph Dreesen, dan rekan setimnya Michael Olise termasuk yang hadir dalam acara tersebut.

Pada awal acara di The London Palladium, Kane juga telah meraih penghargaan. Ia dinobatkan sebagai Penyerang Terbaik Tahun Ini dan menerima Gerd Müller Award. Kini, dengan memenangkan Ballon d'Or, ia menambahkan penghargaan individu paling bergengsi ke dalam koleksinya.

Yamal juga termasuk kandidat kuat peraih Ballon d'Or, tetapi bintang FC Barcelona itu akhirnya harus puas dengan penghargaan lain. Yamal memenangkan Kopa Trophy untuk tahun ketiga berturut-turut, penghargaan bagi pesepakbola terbaik di bawah usia 21 tahun.

Menariknya, Yamal sendiri merasa rekan setimnya, Pau Cubarsí, lebih pantas meraih penghargaan itu. "Penghargaan ini seharusnya menjadi miliknya karena ia bermain di level yang luar biasa tinggi. Ia pantas mendapatkan trofi ini," kata Yamal.

Pelatih tim nasional Luis de la Fuente dan kiper Unai Simón juga menghadirkan kesuksesan bagi Spanyol dalam seremoni di London. De la Fuente dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Tahun Ini setelah menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol. Sementara itu, Simón menerima penghargaan Kiper Terbaik Tahun Ini. Penghargaan Tim Terbaik Tahun Ini diraih Paris Saint-Germain.

Di kategori putri, Barcelona menjalani malam yang sukses. Alexia Putellas memenangkan Ballon d'Or Féminin untuk ketiga kalinya sepanjang kariernya, sementara rekan setimnya, Vicky López, menerima Kopa Trophy sebagai talenta terbaik. Selain itu, Cata Coll dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Tahun Ini, penghargaan Pelatih Terbaik Tahun Ini diraih pelatih Barcelona Pere Romeu, dan raksasa Catalunya tersebut juga terpilih sebagai Klub Terbaik Tahun Ini di kategori putri.