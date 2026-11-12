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Inggris mengalahkan Kroasia dalam laga pemecahan rekor Harry Kane. Di Wembley, tim asuhan Thomas Tuchel menang 2-1 atas tim tamu. Spanyol menang 2-0 atas Ceko, sehingga sang juara dunia tetap memuncaki Grup C Nations League. Inggris membuntuti dengan selisih tiga poin.

Inggris - Kroasia 2-1

Sebelum laga di Wembley, Harry Kane mendapat penghormatan. Peraih Ballon d'Or terbaru itu menjalani pertandingan ke-126 bersama timnas Inggris pada Kamis malam dan kini menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bagi negaranya.

Setelah tim tamu mengawali laga dengan kuat, Inggris unggul pada menit ke-24. Josko Gvardiol gagal menghalau umpan silang dari sisi lapangan dengan baik, lalu Morgan Rogers menyambar bola untuk mencetak gol.

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Saat Kroasia mendapat sepak pojok, Jarrell Quansah bermaksud mengembalikan bola kepada Jordan Pickford, tetapi umpannya terlalu pelan. Peter Sucic pun dapat menyambar bola dari jarak dekat: 1-1.

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Skor itu tidak bertahan lama. Hampir segera setelah gol penyama kedudukan, Quansah dijatuhkan saat Inggris mendapat sepak pojok di ujung lapangan lainnya. Inggris pun mendapat penalti.

Seperti biasa, Kane tidak gagal dari titik penalti dan kembali membawa Inggris unggul atas Kroasia dalam laga bersejarahnya: 2-1. Inggris masih harus bersyukur pada menit-menit akhir setelah Ante Budimir menyia-nyiakan dua peluang emas.

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Ceko - Spanyol 0-2

Spanyol unggul lewat penalti pada babak pertama. Alex Baena tidak menyia-nyiakan kesempatan dari titik putih: 0-1.

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Pada babak kedua, Spanyol sempat tampak menggandakan keunggulan. Jeremy Pino menuntaskan umpan jauh kiper Unai Simon dengan apik, tetapi ia berada dalam posisi offside sehingga gol itu tidak disahkan.

Spanyol akhirnya unggul 2-0 pada menit-menit akhir, setelah tim tuan rumah menerima kartu merah. Marc Pubil merebut bola jauh di wilayah lawan dan menuntaskannya ke sudut gawang.