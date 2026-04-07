Harry Kane meski menang: Kami kurang sentuhan akhir saat melawan Real Madrid

Penyerang Bayern Munich asal Inggris, Harry Kane, berpendapat bahwa timnya seharusnya bisa tampil lebih baik saat menghadapi Real Madrid pada Selasa malam ini, dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions.

Bayern Munich menang di kandang Real Madrid, Stadion Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, dan mengambil langkah penting menuju babak semifinal Liga Champions.

Luis Díaz dan Harry Kane mencetak dua gol Bayern Munich pada menit ke-41 dan ke-46, sementara Kylian Mbappé mencetak satu-satunya gol Real Madrid pada menit ke-74.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions, dan akan menghadapi pemenang dari laga Paris Saint-Germain melawan Liverpool.

Harry Kane mengatakan dalam wawancaranya dengan TNT Sports: "Kami tahu bahwa datang ke Madrid dan mencoba meraih hasil positif selalu sulit. Kami tampil bagus, dan kami bisa tampil lebih baik lagi. Mungkin kami kurang dalam umpan terakhir dan sentuhan akhir, karena kami memiliki beberapa peluang bagus. Namun, hal itu juga disebabkan oleh Real Madrid."

Harry Kane memuji penampilan kiper Manuel Neuer yang "luar biasa", sambil menambahkan: "Kami bisa sangat senang dengan kemenangan ini. Kami menikmati momen-momen hebat bersama. Kami kini berada di fase krusial musim ini, jadi kami berharap bisa mempertahankan level ini. Kami selalu merasa berbahaya, dan selalu merasa mampu mencetak gol, dan kami melakukannya lagi di kandang lawan malam ini."

Dia melanjutkan: "Kami dalam posisi yang baik, tapi kami hanya unggul satu gol, dan segalanya bisa berubah dengan cepat. Kami harus tetap fokus. Kami punya pertandingan penting di Bundesliga tandang (melawan St. Pauli) pada Sabtu, jadi yang harus kami lakukan sekarang adalah pulih dan fokus pada pertandingan itu. Waktunya akan datang minggu depan untuk mencoba menampilkan performa seperti yang kami tunjukkan hari ini."

