Harry Kane meraih Ballon d'Or 2026. Penyerang Bayern München itu dinobatkan sebagai pesepakbola terbaik dalam edisi ke-70 penghargaan bergengsi tersebut pada Senin malam, mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal.

Kemenangan ini terasa istimewa bagi Kane karena seremoni tahun ini berlangsung di London. Ibu kota Inggris itu bukan hanya tempat kelahirannya, tetapi juga kota tempat ia memulai karier sebagai pesepakbola profesional.

Kane sudah lama dianggap sebagai favorit utama menjelang malam penghargaan. Penyerang top Inggris itu tiba di London pada Senin siang bersama keluarganya dan rombongan besar dari Bayern München. Presiden klub Herbert Hainer, direktur utama Christoph Dreesen, dan rekan setimnya Michael Olise termasuk yang hadir dalam acara tersebut.

Pemain Inggris itu telah lebih dulu meraih penghargaan dalam gala di The London Palladium. Kane dinobatkan sebagai Penyerang Terbaik Tahun Ini dan menerima Gerd Müller Award. Kini, dengan memenangkan Ballon d'Or, ia menambahkan penghargaan individu paling bergengsi ke dalam koleksinya.

Yamal juga termasuk kandidat kuat peraih Ballon d'Or, tetapi bintang FC Barcelona itu akhirnya harus puas dengan penghargaan lain. Yamal memenangkan Kopa Trophy untuk tahun ketiga berturut-turut, penghargaan bagi pesepakbola terbaik berusia di bawah 21 tahun.

Menariknya, Yamal sendiri merasa rekan setimnya, Pau Cubarsí, lebih layak menerima penghargaan itu. "Penghargaan ini seharusnya menjadi miliknya karena ia bermain di level yang luar biasa tinggi. Ia pantas mendapatkan trofi ini," kata Yamal.

Pelatih tim nasional Luis de la Fuente dan kiper Unai Simón juga membawa kesuksesan bagi Spanyol dalam seremoni di London. De la Fuente dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik Tahun Ini setelah memenangkan Piala Dunia bersama Spanyol. Sementara itu, Simón menerima penghargaan Kiper Terbaik Tahun Ini. Penghargaan Tim Terbaik Tahun Ini jatuh kepada Paris Saint-Germain.

Di kategori putri, Barcelona menjalani malam yang sukses. Alexia Putellas memenangkan Ballon d'Or Féminin untuk ketiga kalinya sepanjang kariernya, sementara rekan setimnya, Vicky López, menerima Kopa Trophy sebagai talenta terbaik. Selain itu, Cata Coll dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Tahun Ini, penghargaan Pelatih Terbaik Tahun Ini diraih pelatih Barcelona Pere Romeu, dan klub besar asal Catalonia itu juga terpilih sebagai Klub Terbaik Tahun Ini di kategori putri.