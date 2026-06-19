Harry Kane mengungkap pesan berapi-api dari Tuchel yang memicu kebangkitan Inggris

Dalam pertandingan sepak bola yang memanas, tim nasional Inggris membalikkan keadaan melawan Kroasia dan meraih kemenangan dramatis dengan skor 4-2, sekaligus menandai debut mereka di Piala Dunia dengan pesan kuat bagi para pesaingnya.

Awal pertandingan Inggris tampak sempurna berkat dua gol kapten Harry Kane, namun Kroasia menolak menyerah dan membalas melalui dua gol Martin Patorina dan Peter Musa, sehingga babak pertama berakhir imbang 2-2 yang memanaskan tribun penonton dan mengacaukan rencana Tuchel.

Namun, apa yang terjadi di sela-sela babak menjadi kunci; “pesan” yang membakar semangat dari Thomas Tuchel membangkitkan semangat “Tiga Singa”, sehingga mereka kembali ke lapangan dengan wajah yang sama sekali berbeda, dan menguasai permainan dengan dua gol penentu melalui Jude Bellingham dan Marcus Rashford.

Kane mengungkapkan kepada saluran “ITV” detail apa yang terjadi di ruang ganti, yang kemudian dilansir oleh surat kabar Inggris “The Guardian”: “Babak pertama mengecewakan kami; kami bermain bagus, tetapi kebobolan gol yang konyol dan mundur tanpa alasan yang jelas.”

Ia menegaskan: “Dia meminta kami untuk melepaskan diri dari beban, menenangkan diri, dan melaju. Dia berkata: ‘Apa yang terburuk yang bisa terjadi? Menunjukkan kepada dunia siapa kami sebenarnya.’”

Dia menambahkan: “Terima kasih kepada pelatih, kata-katanya jelas: Jika kami kalah, biarlah kami kalah dengan karakter kami, kami tidak ingin menyesal.”

Dia melanjutkan: “Kami tampil di babak kedua seperti badai, mereka tidak bisa mengimbangi kami, dan inilah level yang harus menjadi standar kami di setiap pertandingan.”

Kane menutup pernyataannya, seperti dilansir oleh “BA Media”: “Kemenangan pertama di turnamen besar melawan lawan sekelas Kroasia, awal yang tak bisa lebih baik lagi. Hormat saya kepada semua pemain.”