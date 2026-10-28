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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Harry Kane mengambil keputusan besar soal masa depannya sehari setelah kemenangan Ballon d'Or

Transfers
Bayern Munich

Harry Kane akan memperpanjang kontraknya bersama Bayern München, menurut laporan Fabrizio Romano pada Rabu pagi. Peraih Ballon d’Or terbaru itu akan meneken kontrak hingga pertengahan 2029.

Kane bergabung dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2023 dengan biaya transfer 95 juta euro. Saat itu, ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027 di Allianz Arena.

Karena kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas mendatang, Bayern dan Kane sudah cukup lama membicarakan kontrak baru. Menurut Romano, rincian terakhir kini telah disepakati.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemain asal Inggris itu kerap dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid atau FC Barcelona, tetapi ia akan tetap bermain di Jerman selatan.

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Sejak tiba di München, Kane telah tampil dalam 159 pertandingan untuk klub tersebut. Ia mencetak 156 gol dan menyumbang 40 assist.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemain yang telah 125 kali membela timnas Inggris itu meraih Ballon d’Or. Ia memperoleh suara terbanyak dan merebut penghargaan individu bergengsi tersebut, mengungguli Kylian Mbappé dan Lamine Yamal.

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