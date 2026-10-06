Harry Kane menembus batas magis 90 gol untuk tim nasional Inggris

Inggris mengoleksi sembilan poin di Grup C Nations League. Pelatih Thomas Tuchel melihat timnya menang 3-0 atas Republik Ceko di Wembley pada Selasa. Harry Kane kembali mencetak gol untuk timnas Inggris dan kini telah mengemas 91 gol internasional.

Tuan rumah beruntung saat gol 1-0 tercipta, karena Vladimir Coufal tanpa sengaja memasukkan bola ke gawang sendiri setelah 27 menit pertandingan berjalan. Beberapa menit sebelum turun minum, Morgan Rogers menyodorkan bola matang kepada Kane, yang menuntaskannya dari jarak dekat.

Kane juga terus memburu gol setelah jeda dan kurang beruntung ketika sebuah tembakannya meluncur di atas gawang usai membentur mistar. Tak lama kemudian, kiper Lukas Hornicek menggagalkan Jude Bellingham mencetak gol lewat penyelamatan impresif.

Gol ke-91 Kane menjadi kenyataan pada menit ke-57. Ujung tombak Inggris itu membaca arah sepak pojok dengan tepat dan kemudian menanduk bola menjadi gol. Dengan itu, perlawanan tim Ceko pun praktis patah.

Tuchel masih melakukan beberapa pergantian pada fase akhir laga dan memberi Bellingham kesempatan untuk beristirahat. Inggris menuntaskan pertandingan yang berjalan satu arah itu dengan tenang dan menambah tiga poin penting di Grup C.

Inggris melanjutkan Nations League pada 12 November melawan Kroasia. Fase grup ditutup pada 15 November dengan pertandingan melawan juara dunia, Spanyol.