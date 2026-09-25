Harry Kane Menambah Panas Perdebatan soal Ballon d'Or

Harry Kane, penyerang timnas Inggris dan Bayern Munich, berbicara tentang peluangnya bersaing memperebutkan penghargaan Ballon d'Or 2026, dengan menegaskan bahwa musim lalu merupakan kesempatan terbaiknya sejauh ini untuk meraih penghargaan tersebut, namun ia menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan para pemberi suara.

Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Jumat, sebelum laga antara Inggris dan Spanyol pada pembukaan UEFA Nations League, Kane berkata: "Ini adalah kesempatan terbaik saya saat ini. Adapun apakah keadaan akan tetap seperti ini di masa depan, kita harus menunggu dan melihat."

Kapten timnas Inggris itu menambahkan: "Saya terus terang mengatakan bahwa tahun lalu adalah tahun terbaik saya, baik secara personal maupun kolektif. Saya akan sangat bangga jika memenangkan gelar ini," seraya menyebutkan bahwa sepanjang musim lalu ia telah mencapai banyak pencapaian yang membuatnya bangga.

Kane menutup pembicaraannya dengan menegaskan fokusnya saat ini bersama tim nasional negaranya, dengan berkata: "Sekarang, semuanya bergantung pada pandangan orang lain. Adapun saat ini, saya fokus untuk membantu tim ini meraih kemenangan besok."