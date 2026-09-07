Penyerang 33 tahun itu mencetak 73 gol untuk Bayern Munich dan tim nasional Inggris pada musim lalu. Itu adalah angka sensasional dengan sendirinya, terlebih lagi dalam konteks historis, karena catatan itu hanya pernah dilampaui satu kali: pada 2011/2012 Messi mencetak 82 gol untuk Barcelona dan Argentina.

CR7, ikon sepak bola global lain dalam dua dekade terakhir, juga mencatatkan 69 gol pada 2011/12 untuk Real Madrid dan Portugal.

"Saya tumbuh dengan menyaksikan Messi dan Ronaldo, era ketika mereka benar-benar mendominasi," kata Kane dalam wawancara dengan TNT Sports. "Saya selalu berpikir angka-angka itu benar-benar konyol - dan memang begitu. Mereka adalah dua pemain terbesar dari generasi kami dan mungkin juga sepanjang masa. Angka 73 gol itu juga cukup mengesankan bagi saya."

Kane mengaku masih tidak percaya bahwa dirinya disebut dalam napas yang sama dengan para pemain tersebut.

Dengan understatement yang sama, Kane menanggapi rekaman pernyataan dari pemenang Ballon d'Or terakhir asal Inggris, Michael Owen, yang diperdengarkan kepadanya dalam wawancara itu. Legenda Liverpool Owen mengatakan, ia berharap Kane "akan bergabung dengan klub kecil eksklusif kami".

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Harry Kane: "Belum lama ini saya masih menjadi fan"

Ia mengaku "sangat bangga" dengan musim lalu dan juga karena mendapat apresiasi dari pemain seperti Owen. "Saya dulu melihat Michael bermain dan merupakan fan besar timnas Inggris. Itu membuat saya bangga," kata Kane.

Di usia 33 tahun, penyerang tengah itu saat ini berada di puncak kariernya. Dengan kepindahannya dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munich pada musim panas 2023, ia melepaskan stigma belum pernah memenangi trofi dan kembali mengembangkan permainannya.

"Belum lama ini saya masih menjadi fan yang ingin menjadi pesepak bola profesional," kata Kane, "dan sekarang saya ada di sini, memenangi penghargaan - dan dengan Ballon d'Or pun sama saja."

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Harry Kane meraih gelar bersama Bayern dan secara individu

Sejak Kane berada di Munich, ia memenangi dua gelar juara Jerman dan satu DFB-Pokal, pada 2024 dan 2026 ia juga merebut Sepatu Emas sebagai top skor terbaik Eropa. Gelar pesepak bola terbaik dunia, yang akan dianugerahkan pada akhir Oktober, akan menjadi puncak pencapaian pribadi.

"Tentu saja sekarang itu tidak lagi berada di tangan saya, melainkan di tangan para pemilih dan mereka yang membuat keputusan," kata Kane, yang mengaku "bahagia" bisa termasuk di antara para kandidat.

Pada Selasa, masing-masing 30 kandidat putra dan putri untuk penghargaan pesepak bola terbaik dunia tahun ini akan diumumkan. Para kandidat di kategori lain untuk pelatih terbaik putra/putri atau kiper terbaik putra/putri juga akan dipastikan saat itu.

Untuk pertama kalinya, penghargaan itu pada 2026, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-70, tidak akan diberikan di Paris, melainkan di London. Selain Kane, untuk kategori putra terutama Kylian Mbappe, juara dunia Rodri, atau Lionel Messi dianggap sebagai favorit.