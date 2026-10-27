Harry Kane memecah keheningan dengan pesan menyentuh yang mengguncang media sosial, beberapa jam setelah penobatan bersejarahnya meraih Ballon d'Or 2026 dengan mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal dalam sebuah gala legendaris yang digelar di London.

Pemain internasional Inggris, Harry Kane, penyerang Bayern Munich dan kapten timnas The Three Lions, mengungkapkan kebahagiaan luar biasa setelah mewujudkan mimpi terbesar dalam kariernya dengan meraih penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2026.

Penobatan Kane terjadi setelah persaingan sengit nan epik dengan duo Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, dalam gala yang digelar di ibu kota Inggris, London, pada Senin malam kemarin, yang diselenggarakan bersama oleh majalah France Football dan Asosiasi Sepak Bola Eropa untuk edisi ketiga berturut-turut, yang menghadirkan daftar 30 bintang elite dunia.

Pesan dari hati di "X"

Kane pun tak menunda untuk membagikan momen bersejarahnya kepada para penggemar, di mana ia menuliskan melalui akun resminya di platform "X" sebuah pesan emosional yang berbunyi: "Dari mana saya harus mulai? Ini adalah malam yang tak akan pernah saya lupakan".

Bintang Inggris itu menambahkan: "Merupakan sebuah kehormatan besar untuk meraih penghargaan Ballon d'Or setelah tahun yang penuh dengan gol, gelar, dan pencapaian istimewa. Tahun ini sungguh luar biasa, baik di level individu maupun kolektif".

Kane tak lupa kepada mereka yang menjadi alasan ia sampai ke puncak, dengan menyampaikan terima kasih khusus kepada rekan-rekan dan keluarganya, di mana ia melanjutkan: "Terima kasih kepada seluruh anggota staf dan rekan-rekan saya di timnas Inggris serta klub Bayern Munich, terima kasih kepada keluarga dan teman-teman saya serta setiap orang yang mendukung saya, karena pencapaian ini tak akan terwujud tanpa dukungan kalian semua".

Kapten timnas Inggris itu menutup pesannya dengan kata-kata menyentuh untuk para penggemarnya di seluruh dunia: "Terima kasih kepada setiap orang yang mengirimkan pesan baik atau membagikan postingan melalui media sosial, saya menghargai semua itu, momen ini akan tetap terukir dalam ingatan saya untuk waktu yang lama".



