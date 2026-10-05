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Harry KaneGetty Images
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Harry Kane (33) dipastikan tersingkir dan tahu di mana ia ingin bermain musim depan

Transfers
Bayern Munich
H. Kane

Harry Kane dikabarkan segera memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen, menurut laporan antara lain dari Florian Plettenberg dan Fabrizio Romano. Kedua pihak disebut telah menemukan titik temu dalam negosiasi.

Kontrak Kane saat ini akan berakhir pada musim panas tahun depan, sehingga waktu mulai mendesak bagi Bayern. Kini disebut telah tercapai kesepakatan untuk kontrak baru yang akan mengikat Kane dengan juara rekor Jerman itu hingga pertengahan 2029. 

Menurut Plettenberg, memang “selalu menjadi rencana” Kane untuk memperpanjang kontrak. Sang striker sangat betah di Munchen, dan dianggap sebagai salah satu favorit utama untuk Ballon d’Or, yang akan dianugerahkan pada akhir bulan ini. 

Kane sejauh ini telah memainkan 154 pertandingan untuk Bayern, dengan mencetak 152 gol. Selain itu, ia juga menyumbang 34 assist. 

Masa depan Kane dalam beberapa bulan terakhir menjadi bahan spekulasi. FC Barcelona sempat disebut sebagai salah satu kemungkinan tujuan bagi pemain Inggris itu, sementara klub Saudi Al-Hilal juga menunjukkan minat yang besar. 

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FCA

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10 Okt 2026

FCB

FCB

Kane sendiri sudah mengatakan pada Agustus bahwa dorongan untuk kembali ke Inggris sudah berkurang. Menurut pengakuannya, ia merasa sangat betah di Munchen dan kini tampaknya menegaskan kata-kata itu dengan kontrak baru di Bayern.

Belum ada konfirmasi resmi, tetapi Romano memperkirakan hal itu akan segera menyusul. Saat ini, detail-detail terakhir sedang diselesaikan.

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