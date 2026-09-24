Harry Kane punya rencana mencolok untuk fase terakhir karier olahraganya. Penyerang Bayern Munich berusia 33 tahun itu bermimpi untuk aktif sebagai kicker di NFL setelah karier sepak bolanya berakhir dan sudah punya gambaran bagaimana ia bisa sampai ke sana.

Kane sebelumnya juga sempat memainkan gagasan untuk serius menekuni golf, tetapi kini telah meninggalkan ambisi tersebut. “Saya bermain dengan handicap dua, tetapi di Wentworth saya mencatat sepuluh di atas par,” kata striker top Inggris itu kepada The Sun. “Lalu saya melihat para profesional bermain di sana dan seseorang menang dengan dua puluh di bawah par, jadi saya pikir saya akan tetap di sepak bola saja.”

Kane justru tertarik pada petualangan di American football. “Itu adalah sesuatu yang ingin saya lihat dengan lebih serius. Semuanya bergantung pada apa yang terjadi dalam karier saya dalam lima atau enam tahun ke depan, tetapi NFL jauh lebih realistis daripada golf.”

Kapten timnas Inggris itu menilai pengalamannya sebagai algojo penalti mungkin bisa berguna baginya sebagai kicker. “Itu adalah sesuatu yang sudah biasa bagi saya, karena Anda terutama banyak menggunakan kaki. Mengambil penalti membawa tekanan dan teknik yang serupa, tetapi jika saya melakukannya, saya akan berlatih serius selama enam bulan hingga satu tahun untuk itu.”

Seorang kicker dalam American football adalah spesialis yang digunakan pada momen-momen permainan tertentu. Tugas utamanya adalah menendang bola untuk field goal dan extra point di antara tiang dan di atas mistar, sementara ia juga sering melakukan kick-off. Field goal yang sukses menghasilkan tiga poin, sedangkan extra point setelah touchdown bernilai satu poin.

Kane tidak menutup kemungkinan suatu hari melanjutkan karier sepak bolanya di Amerika Serikat dan dari sana membangun keterkaitan dengan NFL. “Mungkin, jika saya bermain di MLS pada masa depan atau ke arah sana, Anda bisa menggabungkan keduanya. Tetapi untuk saat ini saya ingin terus bermain sepak bola selama mungkin dan mendapatkan segalanya dari dua, lima, atau sepuluh tahun terakhir.”

Sementara itu, Kane juga dekat dengan masa tinggal yang lebih lama di Bayern Munich, tempat kontraknya saat ini berakhir pada akhir musim. “Kami masih terus berbicara dan pembicaraan itu berjalan baik. Kami sudah cukup dekat, meski masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya rasa tidak akan lama lagi sebelum sesuatu diumumkan.”

Secara individu, Kane juga menjalani tahun yang luar biasa dan ia menempatkan dirinya di antara para kandidat peraih Ballon d'Or, yang akan diberikan pada 26 Oktober di London. “Akan luar biasa bisa memenangkannya dan saya akan sangat bangga akan hal itu. Saya pikir saya benar-benar ikut bersaing untuk memenangkannya, tidak ada keraguan soal itu bagi saya.”