Penyerang asal Mesir, Hamza Abdelkarim, menjalani hari yang istimewa bersama Barcelona, setelah namanya muncul dalam perhitungan dua tim berbeda dari klub Catalan tersebut untuk menghadapi Aston Villa pada hari Selasa dalam dua turnamen Eropa, karena ia bersiap untuk tampil bersama tim muda "Juvenil A" di Liga Pemuda Eropa, bersamaan dengan keberadaannya dalam skuad tim utama untuk laga Liga Champions Eropa.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkapkan bahwa Hamza Abdelkarim berlatih pada hari Senin di bawah arahan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, selama sesi latihan terakhir tim utama, sebagai persiapan menghadapi Aston Villa, sebelum namanya diumumkan dalam skuad pertandingan.

Pada saat yang sama, penyerang asal Mesir itu juga menerima panggilan dari Pol Planas untuk memperkuat barisan tim "Juvenil A" dalam laga yang dinanti melawan tim Inggris tersebut.

Situasi ini bersifat istimewa, mengingat Hamza, yang lahir pada tahun 2008, sebelumnya telah tampil bersama Barcelona Atlètic, selain penampilannya bersama tim utama, setelah bergabung dengan klub Catalan itu pada Februari 2026.

Ia sebelumnya telah tampil secara resmi di bawah arahan Flick pada 31 Agustus melawan Rayo Vallecano, sebelum mencatatkan penampilan perdananya bersama tim cadangan pada Oktober.

Tim muda menjalani laga melawan Aston Villa pukul empat sore di Stadion Johan Cruyff, dalam ajang Liga Pemuda Eropa, sementara tim utama menjamu lawannya dari Inggris pada pukul sembilan malam di Stadion Spotify Camp Nou, dalam ajang Liga Champions Eropa, sehingga Hamza menjadi pusat dari situasi langka di dalam klub, dengan keberadaannya dalam perhitungan kedua tim pada hari yang sama.

Kedua pertandingan tersebut memiliki arti penting bagi Barcelona, karena tim utama menempati peringkat kedelapan di Liga Champions Eropa dengan koleksi 6 poin, berbanding 9 poin milik Aston Villa yang berada di peringkat kedua, setelah tim Inggris itu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pertamanya.

Sementara di level Liga Pemuda Eropa, "Juvenil A" menempati peringkat kedua puluh dengan koleksi 4 poin, sedangkan Aston Villa berada di peringkat kedua puluh enam dengan koleksi 3 poin, sehingga laga ini memiliki arti penting dalam perburuan lolos ke babak selanjutnya, dan menjadikan pemanfaatan jasa penyerang asal Mesir itu sebagai tambahan penting bagi ambisi tim Pol Planas.