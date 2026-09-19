Bintang Barcelona, Lamine Yamal, berharap bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang dan privat di kota Catalunya tersebut, jauh dari sorotan dan ketenaran yang membuatnya tak bisa menikmati beberapa detail sederhana kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa banyak orang berharap bisa berada di posisinya, sementara ia justru mengharapkan sebaliknya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Lamine Yamal tampil dengan level tinggi di awal musim, setelah menjalani salah satu musim panas terbaik dalam kariernya, menyusul keberhasilan meraih Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, mewujudkan salah satu mimpinya di usia yang baru sembilan belas tahun.

Lamine Yamal berbicara secara terbuka dalam wawancara yang dilakukannya bersama Jorge Valdano, dalam program "Universo Valdano" di jaringan "Movistar Plus" tentang kehidupannya di Barcelona, seraya menegaskan bahwa hal itu tidak seindah yang dibayangkan banyak orang. Ia mengakui bahwa ketenaran juga punya sisi negatifnya, terutama saat ia keluar ke jalan, setelah kehilangan kemampuan untuk bergerak tanpa dikenali orang lain.

Dalam salah satu momen wawancara, Yamal mengungkapkan situasi yang terus-menerus terjadi padanya, dengan berkata: "Ini selalu terjadi pada saya ketika berjalan di Barcelona. Mungkin saya pergi untuk membeli pakaian, lalu orang-orang berkata: Andai saja aku berada di posisi Lamine dan bisa membeli semua yang aku mau."

Namun bintang asal Rocafonda itu melihatnya secara sangat berbeda, seraya berkata: "Sedangkan bagi saya, justru sebaliknya."

Yamal menjelaskan bahwa salah satu alasan utama yang mendorongnya mendambakan kehidupan yang lebih privat adalah keinginannya untuk menikmati kota Barcelona dengan lebih tenang, jauh dari perhatian terus-menerus yang ia terima.

Ia menutup ucapannya dengan berkata: "Andai saja aku berada di posisi kalian, dan bisa menikmati sesuatu di jalan ini dengan tenang, atau berbaur dengan orang-orang tanpa menarik terlalu banyak perhatian."



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