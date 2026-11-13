"Harga diri tidak untuk ditawar": Pesan berapi-api yang mengungkap rahasia absennya Hamed Hamdan dari timnas Palestina

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Menjelang laga penting timnas Palestina melawan Iran, Hamed Hamdan, pemain Pyramids, akhirnya buka suara untuk mengungkap alasan sebenarnya di balik absennya dari skuad negaranya selama periode jeda internasional kali ini. Ia menyampaikan pesan yang sarat dengan kekecewaan sekaligus keteguhan pada prinsip, setelah menegaskan bahwa permintaan maafnya untuk tidak bergabung dengan pemusatan latihan bukan karena alasan yang mengada-ada, melainkan terkait dengan prinsip dan harga diri yang tidak bisa dikompromikan.

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Timnas Palestina bersiap menjalani laga uji coba melawan Iran, pada hari Sabtu, di Irak, sebagai bagian dari persiapan kedua tim menghadapi agenda mendatang, di tengah perhatian khusus terhadap daftar pemain Al-Fidai yang diumumkan oleh direktur teknik Ihab Abu Jazar, yang diwarnai sejumlah absennya pemain mencolok, terutama Hamed Hamdan, pemain Pyramids, di samping Adam Kayed, pemain Zamalek, dan Wajdi Nabhan, pemain Zed.

Absennya Hamed Hamdan dari daftar memicu pertanyaan mengenai alasan ketidakhadirannya bersama timnas pada momen ini, terlebih pemain tersebut sebelumnya telah menunjukkan keteguhan besar untuk membela Palestina, serta berkorban demi mewujudkan mimpi mengenakan kostum timnas negaranya, hal yang mendorongnya untuk menjelaskan sendiri sikapnya, dan mengakhiri berbagai penafsiran yang menyertai absennya.

Daftar pemain timnas Palestina diwarnai kehadiran enam pemain yang bermain di Liga Mesir, dipimpin oleh Odai Dabbagh, penyerang Zamalek, dan Ameed Sawafta, pemain Al-Masry, di samping Badr Mousa dan Abdul Hadi Rashed, pemain Petrojet, serta Khaled Nabris, pemain Ceramica Cleopatra, dan Anas Bani Odeh, pemain Al-Mokawloon Al-Arab.

Di posisi penjaga gawang, daftar tersebut mencakup Abdul Hadi Yassin, Rami Hamadeh, dan Mahdi Assi, sementara nama-nama di lini pertahanan meliputi Musab Battat, Khaled Abu Al-Haija, Ali Rabei, Maher Darwish, Ameed Mahajna, Yaser Hamed, dan Milad Termanini. Di lini tengah, Abu Jazar memilih Khaled Dadar, Ameed Sawafta, Augustine Mansour, Abdul Hadi Rashed, dan Ahmed Qaq.

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Adapun lini depan, daftarnya mencakup Anas Bani Odeh, Badr Mousa, Zaid Qunbar, Samer Zubaidi, Khaled Nabris, Asaad Hamlawi, Anas Hamlawi, dan Odai Dabbagh, dalam sebuah kelompok yang melaluinya tim pelatih berupaya meraih manfaat teknis yang diharapkan selama laga melawan Iran.

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Hamed Hamdan: Saya banyak berkorban demi membela Palestina

Dalam penjelasan langsung pertamanya mengenai alasan absennya, Hamed Hamdan membagikan sebuah pesan melalui akun resminya di situs "Instagram", yang di dalamnya ia menegaskan bahwa membela timnas Palestina tetap merupakan kehormatan besar dan mimpi yang selama ini ia perjuangkan, seraya menekankan bahwa keterikatannya dengan kostum negaranya tidak dapat diragukan atau diperdebatkan.

Pemain Pyramids itu berkata: "Sebuah kehormatan besar bagi saya, dan mimpi yang selama ini saya perjuangkan, untuk membela timnas kami dan mengangkat nama tanah air kami setinggi-tingginya, serta membawa benderanya di dada saya dengan penuh kebanggaan dan kemuliaan." Ia menambahkan bahwa sebelumnya ia telah memberikan pengorbanan besar demi bergabung dengan timnas, dan itu dilakukan dengan kehendaknya sepenuhnya, berangkat dari cinta dan rasa memilikinya terhadap Palestina.

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Hamdan mempertanyakan bagaimana mungkin ia tidak membela timnas negaranya karena alasan yang tidak meyakinkan, sebagaimana sebagian orang mencoba menggambarkan perkara ini, dengan menilai bahwa rekam jejak dan sikap-sikapnya terdahulu mencerminkan besarnya keterikatannya dengan timnas, dan bahwa ia tidak perlu membuktikan cintanya kepada tanah airnya melalui momen-momen yang di dalamnya perdebatan tentang rasa memilikinya terus berulang.

"Prinsip dan kehormatan yang tidak bisa dikompromikan"

Namun pesan tersebut mengandung sisi yang lebih tajam, ketika Hamed Hamdan beralih menjelaskan hakikat alasan yang mendorongnya untuk meminta maaf atas ketidakhadirannya di pemusatan latihan, seraya menegaskan bahwa itu bukanlah alasan yang lemah atau tidak meyakinkan, melainkan terkait dengan prinsip pribadi dan kebangsaan yang ia tolak untuk ia korbankan dalam kondisi apa pun.

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Pemain Pyramids itu berkata: "Permohonan maaf saya atas ketidakhadiran di pemusatan latihan ini bukanlah karena alasan yang lemah atau tidak meyakinkan, karena semua orang tahu kebenaran sikap saya dan alasan-alasannya, dan itu adalah alasan yang jelas, gamblang, dan kuat, yang berkaitan dengan prinsip dan kehormatan yang tidak bisa dikompromikan atau diusik."

Ia menambahkan bahwa prinsip-prinsip ini merupakan nilai yang dibanggakan oleh rakyat Palestina, yang tidak menerima perendahan terhadap kehormatannya atau pengusikan terhadap harga dirinya, sebelum ia menegaskan bahwa cintanya kepada Palestina bukanlah bahan perdebatan dari pihak mana pun, dan ia tidak akan membiarkan sikapnya terhadap pemusatan latihan diubah menjadi sarana untuk meragukan rasa memilikinya atau kesetiaannya kepada timnas negaranya.

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Hamdan menutup pesannya dengan menegaskan rasa hormat dan penghargaannya kepada semua orang, tetapi ia menolak upaya-upaya mencoreng citranya atau memutarbalikkan kebenaran sikapnya, seraya menjelaskan bahwa publikasi penjelasannya datang demi menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya, dan mencegah tercampuraduknya fakta atau penafsiran sikapnya jauh dari alasan-alasan sebenarnya.

Demikianlah, Hamed Hamdan memilih untuk memecah kebisuannya sebelum laga melawan Iran, menempatkan persoalan absennya dari timnas Palestina dalam kerangka yang berbeda, dengan tajuk keteguhan pada kehormatan dan prinsip, tanpa mengungkap detail tambahan mengenai hakikat perselisihan atau kondisi yang menghalanginya untuk bergabung ke pemusatan latihan.