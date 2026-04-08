Harapan terakhir... Bayangan Zidane membuat Real Madrid ketakutan

Real Madrid kini berada di ambang kegagalan meraih gelar apa pun musim ini, setelah nyaris tersingkir dari perempat final Liga Champions.

Bayern Munich menang di kandang Real Madrid, Stadion Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, pada Selasa malam, dan mengambil langkah penting menuju babak semifinal Liga Champions.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions, dan akan menghadapi pemenang antara Paris Saint-Germain dan Liverpool.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa Real Madrid sedang menuju musim tanpa gelar, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak musim 2020-2021.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa musim 2025-2026 mungkin akan tercatat dalam sejarah kelam Real Madrid, karena tim ini belum pernah mengakhiri musim tanpa gelar sejak musim 2020-2021, yang merupakan musim kedua Zinedine Zidane sebagai pelatih.

Pada musim tersebut, yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, Real Madrid finis sebagai runner-up La Liga (setelah Atlético Madrid memenangkan gelar) dan mencapai semifinal Liga Champions, di mana mereka tersingkir oleh Chelsea.

Sedangkan penampilannya di turnamen piala lainnya mengecewakan: kekalahan di semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao, dan tersingkir di babak pertama Copa del Rey oleh Alcoyano.

Di sisi lain, Real Madrid menempati posisi kedua di klasemen La Liga musim ini dengan selisih 7 poin dari Barcelona yang memimpin, serta kalah di final Piala Super Spanyol dari rival Catalan mereka, sementara mereka tersingkir lebih awal dari perempat final Copa del Rey oleh Albacete.

Harapan terakhir Real Madrid adalah mengalahkan tuan rumah Bayern Munich di Allianz Arena dan melanjutkan perjalanan mereka di Liga Champions.

Namun, jika kekalahan Real Madrid di Jerman dan tersingkirnya mereka dari kompetisi Eropa benar-benar terjadi, musim 2025-2026 akan menjadi kelanjutan dari musim 2024-2025 yang sama-sama mengecewakan dalam hal gelar juara, di mana pada musim tersebut Real Madrid hanya berpartisipasi dalam tujuh kompetisi, dan hanya memenangkan Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental, yang pada akhirnya menyebabkan Carlo Ancelotti meninggalkan jabatan pelatih Los Blancos.