Pemain asal Brasil, Raphinha, melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Barcelona dengan mencetak dua gol pada babak pertama laga melawan Deportivo Alaves, yang berakhir dengan keunggulan tim Catalan (4-0) di babak pertama, pada hari Sabtu ini di Stadion Spotify Camp Nou, dalam lanjutan pekan ke-11 La Liga Spanyol.

Penampilan menawan Raphinha datang pada momen penting bagi Barcelona, yang memasuki pertandingan ini untuk mengembalikan keseimbangan setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain (4-2) dan Real Madrid (2-1).

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Dengan dwigol ini, Raphinha menambah koleksinya menjadi 15 gol setelah 11 pertandingan pertama di La Liga Spanyol musim ini, menyamai pencapaian Lionel Messi pada musim 2012-2013, dan menjadi pemain dengan torehan gol terbanyak kedua selama 11 pertandingan pertama La Liga dalam kurun 50 tahun terakhir.

Keduanya hanya dilampaui oleh pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang mencetak 18 gol selama 11 pertandingan pertama musim 2014-2015.

Raphinha tampil memukau di posisi penyerang murni musim ini, meskipun sebelumnya terbiasa bermain sebagai sayap, setelah Barca gagal menuntaskan transfer bintang Atletico Madrid, Julian Alvarez, pada bursa transfer musim panas lalu.

Tim Catalan memasuki pertandingan melawan Alaves dengan upaya merebut kembali puncak klasemen, yang sebelumnya direbut Atletico dengan selisih satu poin, setelah kemenangannya pada awal hari ini atas tuan rumah Levante (2-0).