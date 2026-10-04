Masa depan Alejandro Balde di Barcelona tampaknya mengarah ke situasi yang semakin rumit, setelah bek muda asal Spanyol itu berubah menjadi pilihan sekunder dalam perhitungan sang pelatih Hansi Flick, di tengah keinginan dari manajemen klub untuk melepasnya pada bursa transfer mendatang.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", Balde yang berusia 22 tahun tengah menjalani awal musim yang sangat sulit, setelah hanya bermain selama 12 menit sejak musim dimulai, yakni pada laga melawan Racing di Liga Spanyol di Stadion Camp Nou.

Sejak pertandingan itu, bek kiri tersebut absen dari enam laga Liga Spanyol berikutnya, dan juga tidak tampil melawan Feyenoord di Liga Champions Eropa, sementara ia tidak masuk dalam skuad tim pada laga pembuka melawan Elche.

Hal ini terjadi di tengah menurunnya posisi Balde dalam perhitungan Flick, yang menilai bahwa Gerard Martín dan João Cancelo saat ini berada di atasnya dalam pilihan untuk posisi bek kiri.

Meskipun jauh dari lapangan, Balde tampaknya tidak sedang memikirkan untuk hengkang dari Barcelona saat ini, karena ia bersikukuh melanjutkan kariernya bersama klub, terlebih kontraknya berlaku hingga Juni 2028.









Pemain yang telah menjalani 169 pertandingan dengan seragam Barcelona itu yakin akan kemampuannya untuk merebut kembali tempatnya di susunan pemain dan mendapatkan peluang bermain yang lebih besar, sehingga ia tidak ingin membahas gagasan untuk pergi pada tahap saat ini.

Di sisi lain, manajemen Barcelona masih berharap dapat mengubah sikap pemain tersebut sebelum bursa transfer musim dingin dibuka pada Januari, meski mereka menyadari bahwa membujuknya untuk pergi bukanlah tugas yang mudah.

Dengan semakin dekatnya periode transfer, Barcelona harus mengevaluasi kembali situasi Balde dan opsi-opsi mereka di posisi bek kiri, terutama jika Flick terus mengeluarkannya dari perhitungan utamanya.







