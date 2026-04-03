Jakob Breum menjalani bulan Maret yang sangat sukses, dengan penghargaan Pemain Terbaik Bulan Ini sebagai penghargaan bagi gelandang serang sekaligus penyerang sayap tersebut. Bintang asal Denmark dari Go Ahead Eagles ini tampaknya siap untuk naik ke level yang lebih tinggi musim depan.

Breum mencetak empat gol pada bulan Maret, termasuk hat-trick melawan NAC Breda. Ayase Ueda (Feyenoord) juga mencetak empat gol, namun Breum memiliki persentase dribel yang lebih sukses (89 persen) dan akurasi umpan yang lebih baik (88,3 persen).

Gelandang asal Denmark ini kembali mencetak hat-trick keduanya untuk Go Ahead saat melawan NAC (kemenangan 6-0). ''Dan itu sangat aneh, karena sepanjang masa muda saya, saya rasa itu hanya berhasil sekali,'' katanya dalam percakapan dengan Hans Kraay junior dari ESPN.

Breum menerima penghargaan tersebut dari rekan setimnya Victor Edvardsen, pesaingnya untuk posisi nomor 10 di Deventer. ''Tapi jika Victor bermain sebagai nomor 10, maka saya bermain sebagai nomor 8. Jadi itu tidak terlalu berpengaruh.''

Tampaknya Breum sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya di Go Ahead, meskipun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027. Pemenang piala tahun lalu ini mencegah agar Breum tidak hengkang secara gratis setahun kemudian jika dijual musim panas ini.

Kraay mengetahui durasi kontrak Breum di Go Ahead dan menyebut PSV sebagai klub berikutnya yang mungkin. ''Apakah kamu sudah mendengar sesuatu dari PSV?'' tanya wartawan itu.

"Saya mengerti Anda harus menanyakan itu, tapi tidak, saya belum mendengar apa pun dari PSV." Breum langsung menekankan bahwa bertahan lebih lama di Go Ahead bukanlah prioritas utamanya. "Saya harus mengambil langkah berikutnya," kata pemain yang direkrut oleh klub asal Deventer pada 2023 itu.