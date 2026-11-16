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Hans Kraay junior sangat terkejut melihat timnas Belanda dihajar Jerman 5-0 di Nations League. Pengamat timnas Belanda itu terutama menilai tim asuhan pelatih Xavi kekurangan keberanian.

"Kami kalah 5-0. 5-0... dengan keberanian nol koma nol dan pressing nol koma nol. Kami dilibas, dibuat tak berkutik. Kami tak mampu mengimbangi tempo permainan dan terus tertinggal dalam setiap pergerakan. Sepanjang malam kami dibuat berputar-putar," keluh Kraay seusai laga di studio ESPN.

Kraay tidak melihat satu pun hal yang menjadi fokus Xavi: menjaga penguasaan bola dan berusaha melakukan pressing tinggi. "Tak ada satu pun dari itu... sejak menit pertama," kata sang analis, yang menyaksikan timnas Belanda kesulitan luar biasa tanpa Frenkie de Jong di Berlin.

"Tentu saja Frenkie sangat penting dan merupakan pemimpin yang tidak banyak bicara. Namun, kami tidak bisa bergantung sepenuhnya pada Frenkie. Sebab, akan ada kesempatan lain ketika dia absen, dan kami tidak boleh dilibas seperti ini. Tidak ada yang menjaga lawan, tidak ada yang menempel ketat. Ini benar-benar mengerikan," tutup Kraay dengan kecewa.

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Belanda tertinggal 1-0 saat turun minum di Olympiastadion. Setelah jeda, timnas Belanda tak berkutik menghadapi Jerman yang jauh lebih tajam dan menang 5-0, antara lain berkat dua gol Florian Wirtz.

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Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Xavi dan anak asuhnya. Padahal, timnas Belanda sempat diliputi euforia besar setelah menang 7-0 atas Yunani pada Jumat pekan lalu.

Dengan hasil ini, timnas Belanda mengakhiri fase grup dengan sebelas poin di posisi kedua Grup B Nations League. Prancis, Inggris, dan Portugal adalah tiga negara yang bisa dihadapi timnas Belanda di perempat-final, meski status Portugal sebagai juara grup masih harus dipastikan.

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Undian babak delapan besar akan berlangsung pada Jumat, 20 November, di Nyon, Swiss, tempat kantor pusat UEFA berada. Mulai pukul 12.00, empat pertandingan perempat-final akan ditentukan dan timnas Belanda akan mengetahui lawan berikutnya.

Undian membedakan juara grup dan tim peringkat kedua, sehingga tidak semua negara bisa dipasangkan dengan Belanda.