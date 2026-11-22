Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Posisi Anthony Correia sebagai pelatih FC Utrecht tak lagi aman setelah kekalahan menyakitkan di kandang dari SC Cambuur (2-3) Sabtu lalu. Namun, Hans Kraay junior menilai akan "sangat aneh" jika klub memecatnya sekarang.

Analis ESPN itu menyampaikan pandangannya dalam acara Goedemorgen Eredivisie. Meski Utrecht mengawali musim dengan buruk, Kraay junior menilai masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan soal kinerja Correia.

"Ada mantan pesepakbola dan pelatih yang berani mengatakan bahwa kualitas seorang pelatih bergantung pada kualitas skuadnya," kata Kraay junior. "Menurut saya, kualitas skuad mereka tidak terlalu buruk."

"Jika manajemen memilihnya dengan penuh kesadaran, akan sangat aneh jika mereka berpisah dengannya sekarang," tegasnya.

Iklan Iklan

"Dia membangun kariernya dengan sangat cermat. Dia bekerja dengan baik di Katwijk dan membawa Telstar promosi dengan anggaran yang sangat minim," ujar Kraay junior, yang tetap percaya kepada pelatih Utrecht itu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya HAA Eredivisie 06.15 UTR

Surat kabar Algemeen Dagblad sebelumnya pada hari yang sama melaporkan bahwa posisi Correia di Utrecht "benar-benar goyah" . Namun, laporan itu juga menyebut para pemain masih percaya kepada sang pelatih.

"Saya pikir dia pelatih yang sangat bagus karena saya mendengarnya dari para pemain yang kritis," kata Kraay junior, menegaskan kepercayaan tersebut. "Dia memang punya kemampuan, tetapi ketika 20.000 orang terus menekan Anda, pada titik tertentu situasinya tak bisa dipertahankan lagi."

Iklan

Utrecht menempati posisi ke-15 di Eredivisie setelah memainkan 13 pertandingan. Mereka mengumpulkan 12 poin, hanya unggul dua poin dari tim di posisi ke-16.

Apakah Correia akan diberi waktu untuk membalikkan keadaan akan terlihat dalam waktu dekat. Pekan depan, Utrecht dijadwalkan menjalani laga tandang yang mungkin krusial melawan ADO Den Haag.