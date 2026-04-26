Hans Kraay junior memberi nilai 7 untuk masa jabatan Dennis te Kloese di Feyenoord. Hal itu ia sampaikan dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN.

Kamis lalu diumumkan bahwa Te Kloese akan mengundurkan diri sebagai direktur umum dan teknis Feyenoord per 1 Juli. Ia memilih untuk mencari tantangan baru.

Feyenoord menunjuk Te Kloese pada akhir 2021 dengan tugas untuk lebih memprofesionalkan klub sebagai direktur umum. Setelah kepergian direktur teknis Frank Arnesen, Te Kloese juga mengambil alih portofolio teknis.

Akibat berbagai perkembangan dalam periode transfer terakhir, penunjukan Brian Priske dan Robin van Persie, serta hasil yang kurang memuaskan di musim ini, tekanan eksternal terhadapnya semakin meningkat.

Secara keseluruhan, Kraay junior memberinya nilai 7, katanya pada hari Minggu. “Dan saya pasti merujuk pada fase awal, dengan Slot dan Gimenez. Bukan periode terakhir.”

“Saya sebenarnya berbicara dengannya cukup lama kemarin. Itu benar-benar luar biasa. Hal pertama yang dia katakan adalah bahwa dia bisa berjalan kembali melalui pintu depan ke mobilnya, setelah pertandingan di De Kuip. Saat itu saya berpikir: betapa beratnya pekerjaan yang harus kamu jalani, ya.”

Awal Februari diketahui bahwa Te Kloese sering diganggu dan diancam melalui telepon, setelah nomor teleponnya dibagikan secara online. Hal itu terjadi tak lama setelah kekalahan 3-0 Feyenoord saat bertandang ke PSV.