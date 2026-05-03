Hans Kraay junior mengungkap ketertarikan PSV terhadap pemain muda berbakat yang menonjol

Hans Kraay junior sangat antusias dengan Marley Dors, pemain sayap Almere City. Dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN, Kraay mengungkapkan bahwa PSV pun tertarik pada penyerang berusia 20 tahun tersebut.

Dors menunjukkan kemampuannya bersama Almere City di babak playoff Keuken Kampioen. Dalam dua pertandingan melawan FC Den Bosch, ia berhasil mencetak dua gol, yang sangat disukai oleh Kraay.

Setelah melihat cuplikan pertandingan, analis tersebut sangat memuji penyerang berbakat ini. "Marley Dors memiliki banyak kelebihan," ujarnya membuka pembicaraan, lalu menanyakan pendapat Hedwiges Maduro. Maduro tentu mengenalnya dari masa-masa bermainnya di Almere.

"Kamu sudah mengatakannya dengan tepat. Dia pemain yang bagus. Dia juga bisa bermain sebagai nomor 10; dia adalah sayap kiri yang sering masuk ke dalam. Itulah mengapa dia bisa mencetak banyak gol," kata Maduro.

"Dia punya kedalaman permainan, bisa berlari, dan mudah mencetak gol. Dia pemain yang sangat menyenangkan, anak yang baik, dan punya pemikiran yang matang. Dia memang punya potensi, ya," lanjutnya.

Bahwa potensi itu juga diperhatikan oleh klub lain, sudah diketahui di Almere, kata Kraay. "Saya bertemu dengan direksi Almere City di gala Keuken Kampioen Divisie dan mereka berkata: 'Kami langsung menawarkan kontrak baru kepadanya, setelah semua euforia itu,'" kata Kraay, yang kemudian menyebut nama klub tertentu. "Dan kini PSV pun sudah menunjukkan minat padanya," kata analis tersebut.

Marley Dors berasal dari akademi muda klub sendiri dan hingga saat ini baru tampil sembilan kali untuk tim utama Almere, di mana ia berhasil mencetak tiga gol. Namun, di tim cadangan yang berkompetisi di Divisi Kedua, ia sangat berharga musim ini. Dalam 24 pertandingan, ia mencetak 16 gol dan delapan assist.