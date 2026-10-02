Hans Kraay junior sangat kritis terhadap permainan tim nasional Belanda saat melawan Yunani (2-2), dan khususnya terhadap penampilan Quinten Timber. Hal itu ia sampaikan kepada ESPN.

"Babak pertama benar-benar mengerikan," nilai Kraay. "Tim nasional Belanda ingin membangun serangan dengan tiga pemain; yakni Jurriën Timber, Virgil van Dijk, dan Van de Ven."

"Saya mendapat kesan bahwa semakin banyak lawan Belanda yang membiarkan Van de Ven benar-benar bebas, karena dia tidak terlalu bagus dalam membangun serangan," lanjut sang reporter. "Ngomong-ngomong, saya juga merasa Jurriën Timber sangat buruk dalam membangun serangan."

Kemudian, Kraay menyoroti Quinten Timber. "Kami memang punya lebih banyak pemain yang tampil biasa-biasa saja, Quinten Timber misalnya. Saya mendapat kesan bahwa gelandang box-to-box bagus seperti dirinya saat di Feyenoord, terutama di bawah Arne Slot, kini berubah menjadi: semuanya liar dan tak terkendali."

"Liar, kontrol pertamanya buruk lalu mencoba menebusnya dengan sebuah pelanggaran. Semuanya pada dirinya terlihat liar sesaat," katanya, sementara Jan Joost van Gangelen menyebut pemain Crystal Palace itu gegabah.

Mantan pemain Feyenoord itu menjalani laga yang tidak beruntung melawan Yunani dan diganti saat jeda. Penggantinya, Ryan Gravenberch, mengontrol pertandingan dengan lebih baik, setelah itu Belanda mampu menghapus ketertinggalan 2-0.

Saat melawan Jerman (1-1), sang gelandang juga sudah tidak meninggalkan kesan yang baik. Timber kala itu beberapa kali kehilangan bola, menerima kartu kuning lebih awal setelah melanggar Kai Havertz, dan ditarik keluar pada menit ke-57 untuk digantikan Joey Veerman.







