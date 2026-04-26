Hans Kraay junior memberi saran kepada Feyenoord: 'Mereka harus mempertimbangkannya'

Hans Kraay junior menyarankan Feyenoord untuk memperpanjang kontrak Gernot Trauner. Bek berusia 34 tahun itu, yang pada Sabtu lalu kembali masuk starting line-up setelah lama absen karena cedera, saat ini kontraknya di De Kuip akan segera berakhir.

Trauner terakhir kali menjadi starter dalam pertandingan Feyenoord pada 18 Mei 2025 sebelum mengalami cedera serius pada tendon Achilles-nya musim panas lalu. Proses rehabilitasi selama berbulan-bulan pun dilalui.

Pada pertengahan April, pemain asal Austria ini kembali beraksi dengan masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan melawan NEC. Dan pada Sabtu lalu, saat melawan Groningen (kemenangan 3-1), ia akhirnya kembali menjadi starter.

Sehari kemudian, Kraay junior dalam program Goedemorgen Eredivisie di ESPN memuji permainan Trauner melawan Groningen. “Kadang-kadang ada pemain yang sangat penting bagi tim. Mereka cedera selama tiga minggu, sama sekali tidak berlatih, bermain setengah jam, dan kemudian Anda bisa mengandalkan mereka. Hal itu lebih sering terjadi pada bek daripada penyerang.”

“Saya tidak akan mengatakan bahwa Gernot Trauner adalah Franz Beckenbauer baru. Tapi dia memang absen selama setahun. Yang saya sukai darinya adalah dia mengoper bola melewati barisan pertahanan. Itu tidak terlihat pada Ahmedhodzic. Tidak kembali ke kiper, tidak ke bek, tapi langsung melewati barisan pertahanan. Dia melakukannya sekitar lima belas hingga dua puluh kali dalam satu pertandingan.”

“Kamu tidak melihat dari dia bahwa dia sudah setahun tidak bermain. Meskipun saya harus menambahkan: jika kamu sudah setahun tidak bermain di liga Belanda, kamu masih bisa menunjukkan ini sekali lagi. Tapi jika kamu sudah setahun tidak bermain di Premier League atau LaLiga, kamu tidak bisa kembali begitu saja setelah tiga sesi latihan dan setengah jam melawan Excelsior.”

Itulah mengapa Kraay junior punya saran untuk Trauner. “Dia sangat ingin. Itu yang dia katakan kepadaku kemarin. Jika dia terlihat cukup fit kembali secepat ini, maka dia pasti masih bisa bermain setahun lagi, bukan? Sebagai Feyenoord, aku akan mempertimbangkannya.”

Pelatih Jong PSV, Stijn Schaars, yang juga hadir di meja tersebut, sependapat dengannya. “Saya pasti akan melakukannya, tapi saya bukan Feyenoord. Namun, jika melihat ini… Pengalamannya di lini belakang, ditambah kemampuannya dalam bermain sepak bola. Saya rasa bagi seorang pelatih, memiliki pemain seperti itu dalam skuadnya adalah hal yang luar biasa,” kata Schaars.