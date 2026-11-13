Hans Kraay: "Itu bukan kehilangan besar bagi timnas Belanda"

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Menurut Hans Kraay junior, absennya Virgil van Dijk dari timnas Belanda akibat cedera bukanlah bencana. Hal itu memberi kesempatan kepada pemain lain untuk membuktikan diri, kata pengamat timnas Belanda tersebut kepada ESPN.

Van Dijk bersama Brian Brobbey menyatakan tidak bisa bergabung dengan skuad asuhan Xavi. Sepp van den Berg kemudian ditambahkan ke dalam skuad, sementara Frenkie de Jong menjadi kapten sementara selama bek Liverpool itu absen.

"Saya rasa absennya dia bukan kehilangan yang terlalu besar," kata Kraay dalam analisisnya mengenai Van Dijk. "Van Dijk juga banyak dikritik dan kritik itu terkadang memang beralasan."

"Namun, saya pikir Van de Ven dan Van Hecke bisa menjadi duet yang bagus di timnas Belanda, seperti di Tottenham Hotspur. Saat bermain bersama di Tottenham, mereka hanya kebobolan 11 gol dalam sepuluh pertandingan. Kompetisinya jelas bukan kompetisi sembarangan, dan mereka juga tentu tidak menghadapi penyerang sembarangan," tambah pengamat timnas Belanda itu.

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Menurut Kraay, Xavi bisa memilih Van Hecke dan Van de Ven untuk mengisi posisi bek tengah tanpa ragu. "Saya percaya pada kecepatan Van de Ven saat bermain di samping Van Hecke. Ini bisa saja menjadi langkah menuju masa depan."

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Namun, Van Dijk yang berusia 35 tahun tampaknya belum akan berhenti membela timnas. Setelah Piala Dunia musim panas lalu, sempat ada keraguan, tetapi setelah berbicara dengan Xavi, pemain berpengalaman itu memutuskan untuk terus membela timnas Belanda.

"Xavi dan Van Dijk sama-sama yakin bahwa mereka akan terus bekerja sama selama dua tahun lagi. Jadi, dalam hal itu, ini akan menjadi solusi sementara," kata Kraay, merujuk kepada duet Van Hecke dan Van de Ven di jantung pertahanan.

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Jika Van de Ven digeser ke tengah, Ian Maatsen tampaknya akan menjadi starter di posisi bek kiri melawan Yunani. "Itu juga bagus," kata Kraay, mendukung bek sayap Aston Villa tersebut.

Maatsen menjadi pemain reguler Aston Villa di Liga Primer dan Liga Champions musim ini. Bek kiri itu pernah sekali tampil untuk timnas Belanda, yakni pada perempat-final Nations League melawan Spanyol pada 2025.