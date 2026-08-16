Pemain Mesir Hamza Abdel Karim, striker muda Barcelona, terus menyita perhatian selama masa persiapan menghadapi musim baru, setelah menampilkan performa mengesankan yang membuatnya menempatkan diri secara kuat dalam perhitungan tim Katalan itu, di saat klub tengah mencari solusi ofensif baru menjelang dimulainya musim.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Hamza, yang berusia 18 tahun, menampilkan salah satu momen paling menonjol selama masa persiapan saat menghadapi Basel, setelah mencetak gol indah melalui tendangan langsung menyambut umpan silang yang akurat, sehingga mencapai 3 gol selama laga-laga persiapan, dan menegaskan kemampuannya memanfaatkan peluang yang didapatnya.

Gol Hamza bukan sekadar tambahan baru dalam catatannya, melainkan datang untuk menonjolkan karakteristik seorang striker murni yang tidak dimiliki Barcelona pada sebagian solusi ofensif saat ini, di mana sang pemain menunjukkan naluri yang baik di dalam kotak penalti serta kemampuan bergerak dan menuntaskan serangan secara langsung.

Pada saat yang sama Barcelona tengah mencari seorang striker murni untuk memperkuat lini depan, tetapi kilau permainan Hamza memberikan tim kepelatihan yang dipimpin Hansi Flick sebuah opsi tambahan, terutama karena sang pemain masih berusia 18 tahun dan memiliki ruang besar untuk berkembang serta menimba pengalaman.

Barcelona pada sebagian periodenya mengandalkan gagasan striker palsu, sebuah metode yang menciptakan sejarah besar bagi klub bersama nama-nama seperti Lionel Messi, dan saat ini tim memiliki lebih dari satu pemain yang mampu menjalankan peran tersebut, tetapi kehadiran Hamza memberikan Flick opsi berbeda berupa seorang striker yang bergerak di dalam kotak penalti dan mencari sentuhan akhir.

Penampilan pemain muda itu menghadapi Basel, dalam laga yang dimenangi Barcelona dengan skor lima gol tanpa balas, merupakan kelanjutan dari rangkaian penampilan positif selama masa persiapan, di mana Hamza hadir di sepertiga area serangan dan menciptakan peluang berulang untuk dirinya, baik yang berakhir dengan upaya berhasil maupun yang tidak tuntas.

Sementara manajemen Katalan masih mempertimbangkan opsi-opsinya di bursa transfer, keberlanjutan Hamza dalam menampilkan level seperti ini menempatkan dirinya dalam perhitungan Flick, dan membuat sulit untuk mengabaikan sang pemain saat menentukan wajah skuad ofensif untuk musim baru.

Meski masa persiapan saja tidak cukup untuk menilai kemampuan seorang pemain muda dalam bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa, Hamza hingga kini berhasil memanfaatkan peluang yang tersedia baginya dengan sebaik-baiknya, sehingga pertanyaan yang mengemuka di dalam Barcelona adalah: "Akankah striker Mesir ini menjadi kejutan yang tak masuk dalam perhitungan?".