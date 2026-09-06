Barcelona mengakhiri bursa transfer musim panas tanpa mengontrak penyerang Argentina Julian Alvarez, yang menjadi target terbesar tim sepanjang musim panas, namun dengan keyakinan telah menemukan solusi yang cukup untuk menutupi posisi penyerang murni.

Kepindahan pemain Brasil Gabriel Jesus pada detik-detik terakhir dianggap sebagai kepingan terakhir dalam rencana yang telah disiapkan oleh direktur olahraga Deco sejak beberapa bulan lalu, sebagai antisipasi terhadap skenario yang memang benar-benar terjadi, yaitu tidak bergabungnya pemain Argentina itu ke skuad klub Catalan tersebut.

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkapkan, bahwa direktur olahraga Barcelona Deco tidak pernah menyembunyikan di lingkaran terdekatnya betapa sulitnya mengontrak Julian Alvarez dan mengeluarkannya dari Atletico Madrid.

Karena alasan inilah, sementara Barcelona tetap membuka kemungkinan tersebut, Deco bekerja mencari opsi alternatif, dan muncullah nama penyerang Inggris Anthony Gordon sebagai pilihan yang sangat menarik baginya.

Meski posisi alami Gordon adalah sayap, sang direktur olahraga menunjukkan kekaguman khusus musim lalu ketika menganalisis beberapa pertandingan tim Newcastle United di mana Gordon tampil sebagai penyerang murni.

Cara Gordon menerjemahkan dan memahami posisi ini serta pergerakannya mendapat kekaguman besar dari Deco, terutama kemudahannya beradaptasi dengan dua posisi berbeda tanpa penurunan level dan penampilannya.

Deco pun memulai pergerakan intensif yang dijaga dengan kerahasiaan penuh, di mana ia menghubungi orang-orang di sekitar pemain tersebut dan melakukan beberapa perjalanan ke ibu kota Inggris, London, hingga akhirnya berhasil mengarahkan dan menuntaskan transfer tersebut pada 27 Mei lalu.

Pada saat sebagian besar fokus tertuju pada perkembangan situasi Julian Alvarez, Barcelona sebenarnya telah mengamankan opsi alternatifnya.

Gordon dianggap lebih dari sekadar pemain sayap, di mana Deco menunjukkan kekaguman besar terhadap kualitas pemain Inggris ini, khususnya kemampuannya menerobos dari sisi lapangan dan menyerang ruang kosong, di samping caranya menempatkan diri saat bermain di kedalaman dan kemudahannya turun untuk menerima bola serta ikut membangun serangan, ditambah pula tinggi badannya yang memberinya solusi tambahan sebagai penyerang yang memanfaatkan umpan silang dan bola-bola atas.

Sang direktur olahraga sejak waktu yang tidak sebentar telah menyampaikan gagasan yang jelas kepada orang-orang terdekatnya, yaitu bahwa Gordon dapat bermain sebagai sayap maupun penyerang murni sesuai kebutuhan pelatih Hans Flick, di mana fleksibilitas ini menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam keputusan mengontraknya.

Barcelona melindungi dirinya dengan langkah ini terhadap skenario apa pun terkait Julian Alvarez, bersamaan dengan munculnya pemain muda Hamza Abdelkarim yang membuktikan bahwa ia mampu memberikan opsi lain untuk posisi yang sama.

Barcelona tiba di pekan-pekan terakhir bursa transfer dengan kesadaran bahwa meski transfer besar tidak terwujud, mereka tidak harus melakukan transfer hanya demi transfer semata.

Barcelona membuat kejutan besar pada jam-jam terakhir dengan menandatangani pemain Brasil Gabriel Jesus seharga 10 juta euro, di mana penyerang Brasil itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan, dalam sebuah transfer yang dipandang klub Catalan sebagai peluang ideal di bursa transfer.

Transfer Jesus memiliki risiko finansial yang terbatas, di mana ia berpotensi memberikan penampilan yang sangat besar jika mampu mengembalikan level terbaiknya, sehingga kedatangannya melengkapi penguatan posisi yang selama sebagian besar musim panas tampak sepenuhnya bergantung pada apa yang akan terjadi dalam kasus Julian Alvarez.

Pada akhirnya, menurut perkembangan terkini dan kecuali ada perubahan tak terduga, penyerang Argentina itu akan bertahan satu musim lagi bersama Atletico Madrid. Namun Barcelona telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini sejak lama, di mana pertama-tama datang Gordon yang sejak awal dipandang Deco sebagai pemain yang melampaui sekadar seorang sayap, kemudian Hamza Abdelkarim mengamankan tempatnya, dan pada detik terakhir muncul Gabriel Jesus.

Barcelona tidak berhasil menuntaskan kontrak dengan penyerang yang mereka tetapkan sebagai target utama, namun Deco meninggalkan sebuah rencana yang siap untuk tidak bergantung secara eksklusif pada Julian Alvarez, rencana yang telah dimulai jauh sebelum bursa transfer mencapai jam-jam terakhirnya.



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