Barcelona memutuskan menggunakan jasa pemain Mesir, Hamza Abdelkarim, untuk memperkuat barisan tim muda, sebagai persiapan menghadapi Aston Villa, hari Selasa ini, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat fase liga di Liga Champions Eropa Muda, dalam sebuah langkah yang dengannya tim Catalan itu menargetkan untuk memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", dukungan yang akan diperoleh tim muda Barcelona yang dipimpin Pol Planas tidak hanya terbatas pada Hamza Abdelkarim, sebab daftar pemain juga akan menyaksikan bergabungnya Ibrima Toncara, di tengah keinginan klub untuk menyiapkan elemen-elemen istimewa guna menghadapi laga yang dinanti, yang bisa menjadi titik balik dalam perjalanan tim di turnamen benua ini.

Barcelona memiliki 4 poin dari total 9 poin yang mungkin diraih hingga saat ini, yang membuat kemenangan atas Aston Villa menjadi langkah penting untuk memperbesar peluang mereka lolos ke fase berikutnya.

Selain itu, meraih tiga poin akan memberikan tim peluang untuk bersaing menyelesaikan fase liga di posisi-posisi teratas, serta menghindari play-off penentuan yang menjadi kualifikasi ke babak 16 besar.

Tim Catalan itu menimba sedikit kepercayaan diri dari penampilan mereka pada pertandingan Eropa terakhir di kandang lawan melawan Paris Saint-Germain di ibu kota Prancis.

Bergabungnya Ibrima Toncara ke dalam daftar tim muda terjadi setelah pemain tersebut berlatih, pada hari Senin, di bawah arahan Pol Planas, meski ia belakangan ikut serta dalam latihan tim utama di bawah pimpinan Hansi Flick.

Pemain itu tidak bisa tampil dalam pertandingan Liga Champions Eropa bersama tim utama karena belum memenuhi syarat pendaftaran dalam daftar "B", yang mensyaratkan ia harus telah menghabiskan dua tahun berturut-turut di klub sejak mencapai usia 15 tahun.

Mengingat Toncara berusia 16 tahun dan belum dimasukkan ke dalam daftar "A", maka Liga Champions Eropa Muda tetap menjadi turnamen benua yang tersedia baginya untuk berpartisipasi.

Adapun Hamza Abdelkarim, ia tidak menuntaskan latihan bersama tim pada hari Senin, namun Barcelona memutuskan memasukkannya ke dalam daftar tim muda sebagai persiapan untuk memberinya kesempatan tampil pertama di turnamen tersebut. Keputusan ini diambil setelah keikutsertaannya bersama tim utama hanya sebatas peran terbatas, pada saat Gabriel Jesus dan Raphinha telah tersedia sepenuhnya di barisan tim profesional.

Berdasarkan hal itu, manajemen olahraga lebih memilih memberikan kesempatan kepada penyerang Mesir itu untuk menjalani pengalaman kompetitif baru, dan menambah lebih banyak pengalaman dalam laga menghadapi Aston Villa, yang menjadi ujian penting baik di sisi teknis maupun pengembangan, bersamaan dengan upaya Barcelona meraih hasil yang memperkuat posisi mereka dalam perburuan kelolosan.