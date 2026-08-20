Hamza Abdel Karim tidak membutuhkan lebih dari satu periode persiapan bersama tim utama Barcelona untuk mulai menyita perhatian rekan-rekannya, bahkan sebelum para pelatihnya. Tampaknya striker muda Mesir itu tidak lagi sekadar talenta yang menunggu kesempatan, setelah ia masuk dengan kuat dalam perhitungan Hansi Flick menjelang bergulirnya musim baru.

Eric Garcia, bek Barcelona, menjadi orang yang paling menonjol dalam mengungkap besarnya kejutan yang dibuat Hamza di dalam ruang ganti tim, setelah ia mengaku tidak mengenal pemain Mesir tersebut sebelum periode persiapan, sebelum menyampaikan kekagumannya yang besar atas apa yang ditampilkan Hamza dalam beberapa pekan terakhir.

Garcia berkata tentang Hamza: "Saya tidak mengenalnya, dan dia mengejutkan saya," sebelum menambahkan pesan yang lebih penting untuk striker muda itu: "Jika ia terus bekerja dengan cara seperti ini, ia akan menjadi striker yang sangat penting di masa depan."

Pernyataan bek Barcelona tersebut, yang dikutip oleh surat kabar "Mundo Deportivo", muncul setelah laga melawan Al Ahly di ajang Piala Joan Gamper, yang menyaksikan Hamza mencetak gol keunggulan bagi klub Catalan itu ke gawang mantan klubnya, dalam sebuah malam yang membawa arti khusus bagi pemain yang beberapa bulan lalu bahkan belum memiliki kehadiran rutin bersama tim utama Al Ahly.

Menurut surat kabar tersebut, Hamza tidak hanya meninggalkan kesan di dalam ruang ganti, tetapi juga menyuguhkan angka-angka yang membuatnya semakin sulit untuk diabaikan; ia mencetak golnya ke gawang Al Ahly setelah memulai laga sebagai starter dan bermain selama 73 menit, sehingga total menjadi empat gol dalam tiga pertandingan selama periode persiapan, dan menjadikannya salah satu wajah paling menonjol yang muncul dari persiapan Barcelona.

Yang menarik dari gol-gol Hamza adalah bahwa sebagian besar mencerminkan karakteristik striker murni yang dicari Flick, karena ia terus bergerak di dalam area penalti dan tahu bagaimana muncul di tempat yang tepat pada saat bola datang, sebuah poin yang sebelumnya telah dipuji oleh pelatih Jerman itu setelah dua gol yang dicetak pemain tersebut ke gawang Birmingham.

Flick berkata saat itu: "Sebagai seorang striker, kamu harus muncul di dalam area penalti, dan itulah yang ia lakukan hari ini. Inilah yang saya minta dari seorang pemain nomor 9."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Surat kabar itu menyoroti bahwa penampilan gemilang striker Mesir tersebut datang pada momen yang sangat penting, terutama dengan Barcelona yang masih terus mencari striker baru selama bursa transfer, yang berarti bahwa persaingan untuk posisi "9" belum tuntas.

Sementara klub mempertimbangkan opsi-opsinya untuk memperkuat lini serang, Hamza terus menyuguhkan alasan-alasan baru yang mendorong Flick untuk memikirkannya sebagai solusi nyata, dan bukan sekadar pemain muda yang mendapatkan menit bermain selama laga-laga persiapan.

"Mundo Deportivo" mengisyaratkan bahwa pertanyaannya kini adalah apakah apa yang ditampilkan Hamza selama persiapan sudah cukup untuk membuatnya mendapatkan kesempatan nyata di posisi striker pada laga pembuka Liga melawan Elche hari Minggu.

Namun ada sebuah paradoks penting; meski dengan segala penampilan gemilang ini, Hamza hingga kini belum memainkan satu pun laga resmi bersama tim utama Barcelona, bahkan belum mencatatkan penampilan resminya sekalipun bersama tim cadangan, sehingga keputusan untuk menurunkannya sebagai starter menghadapi Elche menjadi langkah besar bagi Flick.

Baca juga:

Mengancam posisinya atau melindungi masa depannya: Apakah striker baru Barcelona menguntungkan Hamza Abdel Karim?