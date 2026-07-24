Penyerang muda Mesir Hamza Abdel Karim membuka rekening golnya bersama tim utama klub Spanyol, Barcelona, dengan mencetak sentuhan perdananya berseragam "Blaugrana" pada laga uji coba tertutup yang mempertemukan tim Catalan itu dengan klub "Europa" pada Jumat malam hari ini, sebagai bagian dari persiapan yang tengah berjalan untuk menjalani kompetisi musim (2026-2027).

Penyerang menjanjikan berusia 18 tahun itu berhasil merebut kepercayaan pelatih asal Jerman Hansi Flick, yang menurunkannya sebagai starter di lini depan pada pertandingan yang digelar tanpa kehadiran penonton itu. Abdel Karim sukses mengubah peluang tersebut menjadi gol kedua Barcelona setelah setengah jam pertandingan berjalan.

Awal yang kuat bagi penyerang muda ini datang setelah klub Catalan tersebut baru-baru ini mengumumkan pengaktifan klausul pembelian permanen dalam kontraknya yang akan datang dari klub Mesir, Al Ahly, menyusul masa peminjaman yang sukses yang ia mulai pada Januari lalu, di mana ia menampilkan performa mencolok bersama tim muda, sebelum akhirnya dipromosikan untuk mengikuti latihan persiapan musim baru di bawah kepemimpinan Flick.

Gol ini datang di periode gemilang bagi penyerang Mesir tersebut, yang tampil dalam 4 pertandingan bersama Timnas Mesir di Piala Dunia baru-baru ini.

Hamza bersiap menghadapi mantan klubnya, Al Ahly, setelah Barcelona mengumumkan bahwa mereka akan berhadapan dengan raksasa Mesir itu di Piala Joan Gamper pada 19 Agustus mendatang di Stadion Camp Nou.