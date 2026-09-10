Hamza Abdelkarim? Langkah resmi Barcelona untuk mengamankan bintang mudanya

Masa depan pemain Brian Farinas mengalami perubahan penting pada musim panas ini, setelah sebelumnya nyaris meninggalkan Barcelona untuk memperkuat Girona, namun sang pelatih Hansi Flick menghentikan kepergiannya menyusul cedera Frenkie de Jong.

Farinas berusia 20 tahun dan menjadi salah satu elemen menjanjikan di dalam Barca, di samping pemain Mesir Hamza Abdelkarim.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Flick memberikan tempat kepada Farinas dalam skuad tim utama, setelah penampilannya yang menonjol selama masa persiapan menghadapi musim baru.

Brian Farinas sebelumnya memilih nomor punggung 4 yang memiliki sejarah khusus di Barcelona, dan beberapa hari setelah penutupan bursa transfer musim panas, direktur olahraga Deco menghubungi agen sang pemain untuk membicarakan masa depannya serta memulai negosiasi terkait perpanjangan kontraknya saat ini.

Kontrak Farinas berlaku hingga musim panas 2028, dan gelandang tersebut belum menjalani laga pertamanya bersama tim utama hingga saat ini, namun di dalam klub terdapat keyakinan besar terhadap kemampuan dan potensinya.

Agen Brian Farinas, Borja Garcia, hadir hari Kamis ini di kompleks latihan Ciutat Esportiva Joan Gamper untuk bertemu dengan Deco, dan pertemuan itu berlangsung sangat positif, di mana telah diletakkan dasar-dasar yang diperlukan untuk memperpanjang kontrak sang pemain.

Pertemuan tersebut mencatat kemajuan besar, dan tidak akan ada masalah untuk mencapai kesepakatan yang menjamin keberlangsungan sang pemain hingga setelah tahun 2030. Gaji pemain akan ditingkatkan agar sesuai dengan statusnya yang baru, serta nilai klausul penalti dalam kontraknya akan dinaikkan, yang saat ini mencapai 15 juta euro.

Farinas baru-baru ini mendapatkan mobil baru, karena hingga belum lama ini ia datang ke kompleks latihan dengan mengendarai mobil Toyota Auris keluaran tahun 2007, hal yang memicu lebih dari satu komentar.

Para petinggi yang bertanggung jawab atas tim utama telah berupaya mengubah situasi sang pemain sejak pekan lalu, di mana ia diberikan mobil listrik Cupra Raval, setelah menjadi pemain dengan status keanggotaan penuh di jajaran tim utama.

Perlu disebutkan bahwa Barcelona juga berencana memperpanjang kontrak Hamza Abdelkarim, serta menaikkan klausul penalti dalam kontraknya menjadi 150 juta euro, dari sebelumnya 15 juta.

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