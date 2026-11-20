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Barcelona terus memantau Piala Dunia U-17 yang dimulai pada Kamis, demi mencari talenta muda yang mampu memperkuat skuad mereka di masa depan. Langkah ini mengingatkan pada penemuan mereka atas striker Mesir Hamza Abdelkarim pada edisi sebelumnya.

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Menurut harian Spanyol "Sport", João Amaral, kepala departemen pemandu bakat Barcelona sekaligus salah satu orang terdekat Deco, berada di Qatar untuk memantau penampilan para pemain klub Catalan yang membela timnas Spanyol di turnamen tersebut.

Barcelona diwakili tujuh pemain di skuad Spanyol asuhan pelatih David Cubio, yakni Ibrima Tunkara, Jordi Pesquer, Sergi Mayans, Baba Kourouma, Raúl Expósito, Eu Martínez, dan Roberto Tomás.

Barcelona menjadi klub penyumbang pemain terbanyak di skuad timnas Spanyol. Salah satu yang paling menonjol adalah Ibrima Tunkara, salah satu bintang utama tim, meski ia setahun lebih muda dibanding rekan-rekannya karena baru berusia 16 tahun.

Spanyol berlaga di grup yang juga dihuni China, Fiji, dan Maroko. Namun, tugas João Amaral tidak hanya sebatas memantau para pemain Barcelona, karena ia juga akan mengamati talenta lain yang berpotensi mencuri perhatian selama turnamen.

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Turnamen ini menjadi panggung penting untuk menemukan talenta-talenta muda terbaik, dan Amaral sangat mengutamakan pemantauan pemain secara langsung dari tribune dengan hadir sendiri di stadion.

Getty Images

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Kisah Hamza Abdelkarim

Sebagai penanggung jawab departemen pemandu bakat di bawah pengawasan direktur olahraga Deco, Amaral atau salah satu anggota timnya biasa bepergian ke turnamen-turnamen seperti ini untuk mengamati talenta dari dekat.

Taruhan terbaru Barcelona dalam hal ini adalah striker Mesir Hamza Abdelkarim, yang menjadi salah satu bintang Piala Dunia U-17 di Qatar pada 2025, setelah tampil impresif di tim kelompok umur Al Ahly.

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Dalam turnamen tersebut, striker Mesir itu sukses mencetak dua gol dari lima pertandingan dan menarik perhatian sejumlah klub Eropa, sebelum Barcelona bergerak untuk memanfaatkan potensinya.

Momen terpenting dalam karier Hamza datang ketika Hossam Hassan memutuskan memanggilnya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Kehadirannya di timnas Mesir bukan sekadar pelengkap skuad, karena ia tampil dalam empat dari lima pertandingan yang dijalani Mesir, yang melaju hingga babak 16 besar.

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Pengalaman ini mempercepat perkembangan karier sang striker Mesir, yang memang sudah melangkah cepat menuju sorotan. Selama ia bersama timnas, Barcelona juga memastikan aktivasi opsi pembelian atas dirinya.

Opsi pembelian tersebut awalnya ditetapkan sebesar 1,5 juta euro, dengan kemungkinan nilai transfer meningkat hingga 6,5 juta euro, tergantung variabel dan bonus yang tercantum dalam kesepakatan.

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Usai Piala Dunia, striker Mesir itu memutuskan tidak menunggu lama. Ia langsung kembali ke Barcelona untuk bergabung dalam masa persiapan musim baru bersama tim utama dan berlatih di bawah arahan pelatih Hansi Flick.

Hamza hanya butuh satu kesempatan untuk kembali mencuri perhatian. Ia menjadi bintang Barcelona dalam laga uji coba melawan Birmingham City dengan mencetak dua gol dalam 62 menit.

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Striker Mesir itu membuka keran golnya lewat penalti yang ia dapatkan sendiri, sebelum kembali muncul di kotak penalti dengan memanfaatkan bola muntah untuk melengkapi dua golnya di laga tersebut.

Turnamen yang Melahirkan Bintang Papan Atas

Piala Dunia U-17 yang digelar Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) sejak lama menjadi pabrik penemuan talenta muda yang kemudian berhasil menembus jajaran bintang papan atas dunia sepak bola.

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Edisi-edisi sebelumnya menghadirkan contoh-contoh menonjol yang menegaskan pentingnya turnamen ini dalam memperkenalkan talenta ke panggung dunia. Ronaldo Nazário meraih gelar Piala Dunia U-17 pertamanya bersama Brasil di Mesir pada 1997, sebelum menjadi juara dunia bersama tim senior pada 2002.

Enam tahun kemudian, Cesc Fàbregas mencuri sorotan di edisi Finlandia 2003. Ia membawa negaranya bersinar, meraih penghargaan pemain terbaik turnamen setelah mencetak lima gol dalam lima pertandingan, dan juga dinobatkan sebagai peraih Sepatu Emas.

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Fàbregas kemudian menjadi salah satu pilar timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010, menegaskan bahwa turnamen tersebut merupakan tonggak penting dalam perjalanannya menuju bintang.

Nama lain yang juga mencuat adalah Toni Kroos asal Jerman, yang terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia U-17 di Korea Selatan pada 2007, sebelum membuktikan potensi besarnya bertahun-tahun kemudian dengan menjuarai Piala Dunia bersama Jerman pada 2014.

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Dua tahun setelahnya, tepatnya di edisi Nigeria 2009, Mario Götze meninggalkan jejak di turnamen dengan mencetak tiga gol, sebelum namanya tercatat dalam sejarah sepak bola Jerman lewat gol yang memberikan gelar Piala Dunia bagi negaranya di final 2014.

Turnamen ini tetap menjadi jendela bagi talenta-talenta menjanjikan untuk menarik perhatian klub-klub besar, yang terus memantau dari dekat kemunculan nama-nama yang mampu membuat perbedaan di masa depan. Hal inilah yang mendorong Barcelona untuk tidak melewatkan kesempatan, dengan João Amaral saat ini berada di Qatar untuk mengamati talenta-talenta muda terbaik.