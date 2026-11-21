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Laga panas antara Espanyol B dan Barcelona Atlètic dalam derbi tim B akan digelar malam ini. Pertandingan ini tak diragukan lagi menjadi laga paling menonjol di Grup 2 divisi kedua Spanyol.

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Menurut harian Spanyol Sport, laga ini memiliki arti penting berlipat ganda karena digelar saat kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen, ditambah gengsi yang tak pernah absen dari pertandingan dengan rivalitas tinggi dan perhitungan yang belum tuntas seperti ini.

Espanyol B menempati peringkat keempat dengan selisih empat poin dari tim Catalan tersebut, tetapi masih menyimpan satu pertandingan, yakni melawan Náxara yang berada di posisi kedua dari bawah. Situasinya pun sangat ketat dan tiga poin bisa menjadi penentu, apalagi hanya juara yang berhak promosi secara langsung.

Barcelona Atlètic kembali menjalani pekan yang sulit akibat jeda internasional dan cedera, tetapi mendapat kabar baik karena bisa mengandalkan lebih banyak pemain, setelah keputusan kontroversial hakim tunggal Komite Kompetisi yang memaksa mereka tetap memainkan laga sebelumnya melawan Girona B pada Sabtu lalu, yang berakhir dengan kekalahan 0-1.

Itu merupakan kekalahan pertama tim tersebut musim ini di Stadion Johan Cruyff, dan anak asuh Juliano Belletti tidak boleh kembali tersandung jika ingin tetap bertahan di puncak.

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Pelatih asal Brasil itu akan mendapat suntikan kekuatan besar dengan kembalinya Hamza Abdelkarim, yang kemarin sudah berlatih bersama tim B setelah bermain beberapa menit untuk timnas Mesir dalam dua laga melawan Malawi.

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Jika tidak ada perubahan rencana, penyerang pemakai nomor punggung 9 itu akan memperkuat tim B, sementara bek tengah Alex Campos tetap bersama tim utama untuk menambal absennya sejumlah pemain di lini belakang.

Selain Hamza, Belletti juga bisa memanfaatkan lima pemain internasional lainnya, yaitu Iker Rodríguez, Pedro Rodríguez, Aziz Issah, Jesse Bisiwu, dan pemain muda Jony Hernández.

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Di sisi lain, pemain asal Ekuador José Caicedo kembali dari tugas bersama timnasnya dengan sedikit keluhan fisik dan kemarin telah menjalani pemeriksaan medis.

Sudah pasti tim tidak akan diperkuat para pemain timnas Spanyol U-17 yang tengah tampil di Piala Dunia, yakni Ebrima Tunkara, Jordi Bisquer, dan Sergi Mayans.

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Kabar baik datang dari Orian Jorin, Guillem Víctor, dan Landry Farré setelah ketiganya berlatih secara normal. Kedua bek tersebut kemungkinan mendapat izin medis hari ini, sementara Orian memang tidak pernah dinyatakan cedera meski mengalami keluhan fisik.

Belletti menegaskan bahwa lawan kali ini adalah pesaing langsung dalam perebutan posisi, seraya berkata: "Ini adalah salah satu pertandingan yang membuat para pemain lebih bersemangat. Ini derbi melawan lawan tangguh yang sedang dalam periode luar biasa dan menampilkan performa bagus."

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Belletti baru bisa memanfaatkan seluruh pemainnya pada sesi latihan kemarin. Ia mengatakan: "Kami memanfaatkan hari ketika kami semua berkumpul untuk membenahi hal-hal di lapangan dan mencoba mengejutkan lawan."

Pelatih tim B Catalan itu memprediksi laga akan berlangsung dengan duel fisik yang keras, seraya menegaskan bahwa timnya benar-benar siap menghadapinya.