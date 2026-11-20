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Barcelona terus memantau Piala Dunia U-17 yang bergulir sejak Kamis untuk mencari talenta muda yang mampu memperkuat skuad mereka di masa depan. Langkah ini mengingatkan pada penemuan mereka atas penyerang Mesir Hamza Abdel Karim pada edisi sebelumnya.

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Menurut harian Spanyol "Sport", João Amaral, direktur departemen pemandu bakat Barcelona sekaligus salah satu orang terdekat Deco, berada di Qatar untuk memantau penampilan para pemain klub Catalan itu yang memperkuat timnas Spanyol di turnamen tersebut.

Barcelona diwakili tujuh pemain di skuad Spanyol asuhan pelatih David Cubillo, yakni Ebrima Tunkara, Jordi Bisquer, Sergi Mayans, Baba Kourouma, Raúl Expósito, Iu Martínez, dan Roberto Tomás.

Barcelona menjadi klub penyumbang pemain terbanyak di skuad timnas Spanyol. Salah satu yang paling menonjol adalah Ebrima Tunkara, salah satu bintang utama tim, meski ia setahun lebih muda dari rekan-rekannya karena baru berusia 16 tahun.

Timnas Spanyol berlaga di grup yang juga dihuni China, Fiji, dan Maroko. Namun, tugas João Amaral tidak hanya sebatas memantau para pemain Barcelona, karena ia juga akan mengamati talenta lain yang berpotensi mencuri perhatian selama turnamen.

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Turnamen ini menjadi panggung penting untuk menemukan talenta-talenta muda terbaik, dan Amaral sangat mengutamakan pemantauan pemain secara langsung dari tribun dengan hadir sendiri di stadion.

Getty Images

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Pengalaman Hamza Abdel Karim

Sebagai penanggung jawab departemen pemandu bakat di bawah arahan direktur olahraga Deco, Amaral atau salah satu anggota timnya terbiasa bepergian ke turnamen semacam ini untuk mengamati talenta dari dekat.

Taruhan terbaru Barcelona dalam hal ini adalah penyerang Mesir Hamza Abdel Karim, yang menjadi salah satu bintang Piala Dunia U-17 di Qatar pada 2025, setelah tampil impresif di tim kelompok umur Al Ahly.

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Dalam turnamen tersebut, penyerang Mesir itu sukses mencetak dua gol dalam lima pertandingan dan menarik perhatian sejumlah klub Eropa, sebelum Barcelona bergerak untuk memanfaatkan potensinya.

Langkah terbesar dalam karier Hamza datang setelah Hossam Hassan memutuskan memanggilnya ke Piala Dunia 2026. Kehadirannya di timnas Mesir bukan sekadar pelengkap skuad, karena ia tampil dalam empat dari lima pertandingan yang dijalani Mesir, yang melaju hingga babak 16 besar.

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Pengalaman tersebut mempercepat perkembangan karier sang penyerang Mesir, yang memang sudah melangkah cepat menuju sorotan. Selama ia bersama timnas, Barcelona juga memastikan untuk mengaktifkan opsi pembelian atas dirinya.

Opsi pembelian itu awalnya ditetapkan sebesar 1,5 juta euro, dengan kemungkinan nilai transfer naik hingga 6,5 juta euro, tergantung variabel dan bonus yang tercantum dalam kesepakatan.

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Seusai Piala Dunia, penyerang Mesir itu memutuskan untuk tidak menunggu. Ia langsung kembali ke Barcelona untuk bergabung dalam masa persiapan musim baru bersama tim utama dan berlatih di bawah arahan pelatih Hans Flick.

Hamza hanya butuh satu kesempatan untuk kembali mencuri perhatian. Ia menjadi bintang utama Barcelona dalam laga uji coba melawan Birmingham City dengan mencetak dua gol dalam 62 menit.

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Penyerang Mesir itu membuka keran golnya lewat penalti yang ia dapatkan sendiri, sebelum kembali muncul di kotak penalti untuk memanfaatkan bola muntah dan melengkapi dua golnya di laga tersebut.

Turnamen yang Melahirkan Bintang Kelas Dunia

Piala Dunia U-17 FIFA sejak lama menjadi pabrik penemu talenta muda yang kemudian berhasil menembus jajaran bintang papan atas dunia sepak bola.

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Edisi-edisi sebelumnya menghadirkan contoh menonjol yang menegaskan pentingnya turnamen ini dalam memperkenalkan talenta ke panggung dunia. Ronaldinho meraih gelar pertamanya bersama Brasil di Piala Dunia U-17 di Mesir pada 1997, sebelum menjadi juara dunia bersama tim senior pada 2002.

Enam tahun kemudian, Cesc Fàbregas mencuri perhatian di edisi Finlandia 2003. Ia membawa negaranya bersinar dan dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen setelah mencetak lima gol dalam lima pertandingan, sekaligus meraih Sepatu Emas.

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Fàbregas kemudian menjadi salah satu pilar timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia 2010, menegaskan bahwa turnamen tersebut merupakan batu loncatan penting dalam perjalanannya menuju status bintang.

Nama lain yang juga bersinar adalah pemain Jerman Toni Kroos, yang terpilih sebagai pemain terbaik Piala Dunia U-17 di Korea Selatan pada 2007, sebelum membuktikan potensi besarnya bertahun-tahun kemudian dengan menjuarai Piala Dunia bersama Jerman pada 2014.

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Dua tahun setelahnya, tepatnya di edisi Nigeria 2009, Mario Götze meninggalkan jejak di turnamen dengan mencetak tiga gol, sebelum namanya tercatat dalam sejarah sepak bola Jerman berkat gol yang memberi negaranya gelar Piala Dunia di final 2014.

Turnamen ini tetap menjadi etalase bagi talenta menjanjikan untuk menarik perhatian klub-klub besar, yang memantau dengan cermat kemunculan nama-nama yang mampu membuat perbedaan di masa depan. Hal inilah yang mendorong Barcelona untuk tidak melewatkan kesempatan, dengan João Amaral kini berada di Qatar untuk mengamati talenta-talenta muda terbaik.