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Pernyataan Raphinha, dalam seremoni perpanjangan kontraknya bersama klubnya Barcelona hingga tahun 2030, menuai kontroversi luas di Brasil.

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Raphinha menegaskan bahwa dia telah berbicara dengan Carlo Ancelotti, pelatih Tim Samba, agar menit bermainnya dikelola dengan hati-hati selama periode jeda internasional saat ini, di mana timnas Brasil menjalani dua pertandingan persahabatan melawan Jepang dan Singapura, demi menghindari cedera keempat secara beruntun selama salah satu periode jeda pertandingan internasional.

Kata-kata ini tidak mendapat sambutan baik dari sejumlah besar pendukung timnas Brasil, dan selama beberapa hari terakhir, sejak kedatangannya ke kamp latihan timnas negaranya, Raphinha menuai kritik tajam, meskipun dia telah menjalani tindakan bedah ringan di telinganya yang bukan merupakan hal luar biasa atau berbahaya, agar dia bisa hadir di sini.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Raphinha menggelar konferensi pers hari Jumat ini, dan tidak mampu menahan emosinya, hampir menangis saat menjelaskan apa yang dia maksud dengan pernyataannya pekan lalu.

Bintang Barca itu berkata, "Sejak pertama kali mengenakan jersey timnas, saya selalu jelas soal keinginan saya untuk hadir di sini. Saya tidak pernah meninggalkan timnas Brasil, dan selalu melakukan segala yang saya bisa untuk hadir."

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Dia menambahkan, "Terkadang saya tidak bisa bergabung dengan timnas, tetapi saya selalu melakukan segala yang mampu saya lakukan agar bisa hadir di sini dan mengenakan jersey timnas Brasil. Bagi saya, hal itu selalu menjadi kehormatan dan hak istimewa, dan akan selalu demikian. Hal ini tidak akan berubah, terlepas dari berapa lama saya akan berada di sini."

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Dia melanjutkan, "Pada saat itu, ketika pertanyaan diajukan kepada saya dan saya menjawabnya, saya mengira saya sudah jelas soal apa yang ingin saya katakan, atau setidaknya begitulah yang terlihat dalam pikiran saya. Mengingat segala yang saya alami selama tiga kali bergabung terakhir dengan timnas, setelah mengalami hampir tiga cedera di area yang sama pada kaki, maka apa yang ingin saya katakan sederhananya adalah bahwa saya harus menjaga diri saya sendiri."

Dia menekankan, "Jelas saya tidak ingin mengalami cedera lagi. Saya ingin tersedia untuk bermain, bukan hanya bersama timnas, tetapi juga bersama Barcelona."

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Penyerang yang tampak sangat tersentuh itu menambahkan, "Sayangnya, ketika kita tidak dalam kondisi fisik yang baik, kita tidak bisa bermain di sini atau bersama klub."

Dia menegaskan, "Saya juga mengatakan bahwa jika kondisi fisik saya memungkinkan, saya akan selalu memberikan yang terbaik dari diri saya. Dan ketika saya merasa tidak lagi mampu menampilkan level yang dibutuhkan secara fisik, saya akan menjadi orang pertama yang pensiun, karena saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri."

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Raphinha menegaskan, "Ya. Apa yang saya katakan disambut dengan reaksi negatif, meskipun saat itu saya mengira saya sudah menjelaskannya dengan baik. Tetapi sayangnya, ini adalah bagian dari sifat permainan."

Raphinha juga mengakui bahwa cedera yang dialaminya selama Piala Dunia sangat mengecewakan baginya, setelah dia tidak mampu membantu negaranya menghindari tersingkir dari Norwegia.

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Dia berkata, "Pada tingkat pribadi, hal itu sangat mengecewakan. Itu adalah momen penting dalam hidup saya, dan juga penting bagi timnas, tetapi saya tidak merasa dalam kesiapan fisik 100%."

Dia menambahkan, "Saya hanya menjalani dua pertandingan bersama Barcelona setelah cedera yang saya alami saat melawan Prancis pada periode jeda sebelum Piala Dunia. Ketika kamu berada di dalam lapangan, kamu tidak memikirkan rasa sakit atau keluhan fisik, melainkan kamu ingin memberikan yang terbaik dari dirimu."

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Raphinha menegaskan, "Saya selalu memberikan 100% dari usaha saya. Dan sering kali, para dokter dan ahli fisioterapi meminta saya untuk tenang, tetapi saya tidak bisa mengubah gaya bermain saya, hanya saja tubuh membayar harganya, dan membutuhkan waktu untuk pulih. Hal itu sungguh mengecewakan."

Dia menjelaskan, "Kami manusia, dan seberapa pun kami berusaha, beberapa hal tetap memengaruhi kami. Itu hal yang wajar. Siapa pun yang berada di posisi saya, dan menuai kritik meskipun tahu bahwa dia memberikan segala yang dia miliki, akan terpengaruh oleh hal itu. Kami harus siap menghadapi kritik, karena membela warna Brasil adalah hal yang sangat besar."

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Ketika ditanya tentang pertandingan persahabatan yang akan dijalani timnas Brasil melawan Jepang, Sabtu besok, Raphinha menilai pertandingan itu "akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, seperti yang terjadi ketika kami menghadapi mereka di Piala Dunia."

Dia menutup, "Kami sedang melalui tahap pergantian generasi, tetapi kami memiliki pemain-pemain dengan level yang sangat tinggi di timnas Brasil. Kami telah banyak berlatih, dan menjalani latihan-latihan yang baik."