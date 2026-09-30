"Saya nyaris hilang kendali," kata Dick Schreuder dengan lega setelah peluit akhir berbunyi. Penyebab emosi pelatih NEC Nijmegen itu adalah Emre Mor. Winger Turki tersebut, yang pada 2017 pindah ke Borussia Dortmund dari negara kelahirannya Denmark dengan nilai hampir sepuluh juta euro, dalam kariernya sudah beberapa kali membuat para pelatihnya naik pitam karena indisipliner dan kecerobohan dalam hal sepak bola. Namun, kejadian seaneh pada malam 11 Agustus itu tampaknya belum pernah terjadi sebelumnya.

Klub Belanda itu, yang musim sebelumnya secara sensasional finis ketiga di Eredivisie, menjamu Olympiakos Piraeus di babak ketiga kualifikasi Liga Champions. Kebetulan, itu adalah salah satu mantan klub Mor. Leg pertama berakhir 0-0 dan duel penentuan di De Goffert dimulai dengan pukulan telak bagi tuan rumah: winger Sami Ouaissa harus meninggalkan lapangan karena cedera setelah laga berjalan sekitar setengah jam.

Mor seharusnya masuk menggantikannya. Dan tentu saja langsung saat itu juga. Namun, butuh tepat dua menit 49 detik sampai Mor masuk ke lapangan. Sebab, dia tidak bisa melepaskan anting dari telinganya.

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Emre Mor di NEC Nijmegen: insiden anting yang unik sebelum gol penentu kemenangan

Ya, benar. Di tepi lapangan, Mor berdiri dikelilingi sebagian besar bangku cadangan Nijmegen yang marah, termasuk pelatih Schreuder, sambil mengutak-atik telinganya yang kini berusia 29 tahun itu. Schreuder benar-benar kesal.

"Saya pada akhirnya ingin mencabutnya sendiri. Pekan lalu dia diizinkan bermain dengan plester menutupinya. Di level seperti ini, sangat buruk bermain terlalu lama dalam kondisi kurang satu pemain. Ini benar-benar harus berubah," katanya kemudian. Alex Pastoor, mantan pelatih dan kini pakar TV di Ziggo Sport, berkata: "Saya rasa dia berpikir: potong saja seluruh telinganya!"

Pada menit ke-30, Mor akhirnya masuk ke pertandingan dengan kedua telinganya masih utuh, tetapi sesuai peraturan tanpa anting, dan benar-benar menjadi sosok penentu. Setelah tertinggal 0-1, Nijmegen memaksakan laga ke perpanjangan waktu, dan Mor mencetak gol 2-1 pada menit ke-95 yang menjadi skor akhir, lalu merayakannya dengan air mata di pelupuk mata. Itu adalah gol pertama Mor dalam laga kompetitif setelah 542 hari. Saat itu, pada Februari 2025, dia masih bermain untuk klub kasta teratas Turki, Eyüpspor.

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Emre Mor melewatkan seluruh musim 2025/26 di Fenerbahce

Schreuder memperlihatkan sikap yang lebih lunak menyusul insiden anting tersebut: "Dia sedikit menebusnya dengan mencetak gol kemenangan." Fakta bahwa dia menarik keluar pemain pengganti yang sudah kehabisan tenaga itu sepuluh menit setelah golnya berkaitan dengan latar belakang Mor yang tidak jelas.

Sepanjang musim sebelumnya, saat Mor terikat kontrak dengan Fenerbahce, dia absen karena klub Istanbul itu tidak mendaftarkannya untuk kompetisi. Mengenai alasannya, Fener memilih bungkam. Jurnalis Turki melaporkan adanya masalah lambung.

Mor yang bertubuh kecil, 1,69 meter, dan kuat dalam dribel itu telah mengumumkan bahwa dia ingin membicarakan masa sulit terakhirnya pada waktu yang tepat. Setelah malam melawan Piraeus itu, yang terutama dia nikmati adalah perhatian yang dulu biasa dia dapatkan pada awal kariernya, tetapi sudah lama tidak dia rasakan lagi.

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"Argentina punya Tangan Tuhan, kami punya telinga Mor"

"Itu adalah hal yang diimpikan setiap pesepakbola, terutama dalam situasi saya. Saya menjalani dua tahun yang tidak mudah," kata Mor. "Lalu masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan sepenting itu dan mencetak gol kemenangan, saya rasa tidak mungkin menggambarkan dengan kata-kata betapa bagus rasanya itu."

Lalu soal anting itu? "Saya bilang kepada pelatih: maaf, saya tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa anting tidak boleh ditutup dengan plester," jelas pemain yang sudah 15 kali memperkuat tim nasional itu. "Saya tidak bisa melepaskannya, jadi saya langsung menariknya keluar dari telinga. Memang berdarah, tetapi semuanya baik-baik saja."

Mor juga menjelaskan mengapa dia memakai anting itu saat bermain: "Saya memakainya bukan karena saya pikir itu terlihat indah. Itu sesuatu dari Jepang atau China yang seharusnya membantu saat tidur." Jurnalis Marcel Rözer merangkum malam itu dalam kolomnya untuk surat kabar regional De Gelderlander seperti ini: "Argentina punya Tangan Tuhan, kami punya telinga Mor."

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Bagaimana Emre Mor bisa berlabuh di NEC Nijmegen di Belanda?

Namun, bagaimana Mor, yang setelah hengkang dari BVB juga bermain untuk Celta Vigo, Galatasaray, dan Fatih Karagümrük, bisa sampai di timur Belanda? Dia tersedia di pasar sebagai pemain bebas transfer setelah Fenerbahce tidak lagi memperpanjang kontraknya. Karena itu, agen Nima Modyr harus mempromosikan Mor dan melakukannya kepada Carlos Aalbers, direktur teknik NEC sejak 2022.

"Kami sudah saling mengenal sangat lama," kata pria 62 tahun itu tentang hubungannya dengan Modry. "Kami berbicara lewat telepon dan Nima menjelaskan situasi Emre kepada saya. Karena keadaan pribadi, dia sempat berhenti dari sepak bola cukup lama." Nijmegen kemudian mengundang Mor untuk trial. "Kami berbicara panjang lebar tentang Emre. Lalu kami melakukan panggilan video dengannya. Dick Schreuder berbicara dengannya saat dia sedang liburan di Marbella. Tentu saja semua orang mengenal Emre, tetapi kariernya sedang berada dalam tren menurun. Kita lihat saja apakah kami bisa membalikkan tren itu dan apakah kami bisa saling membantu."

Mor berlatih bersama tim dan memainkan laga uji coba sebagai winger kanan. Dalam penampilan pertamanya selama 20 menit melawan klub amatir De Treffers, dia mencatat assist untuk skor akhir 1-1. Tak lama kemudian, Mor masuk starting XI saat menghadapi Duisburg. Itu sudah cukup bagi para pengambil keputusan. Mor mendapat kontrak hingga 2028.

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"Kualitas luar biasa": Emre Mor cedera di Nijmegen

"Saya sangat berterima kasih kepada klub ini. Mereka ingin membuat saya bahagia lagi, itu yang paling penting," kata Mor. "Saya tidak akan bernegosiasi soal uang. Uang sama sekali tidak penting bagi saya. Maaf kalau saya mengatakannya seterang ini. Saya hanya ingin kembali menikmati sepak bola, dan klub mendukung saya dalam hal itu. Semua orang mendukung saya, dan itu terasa menyenangkan." Aalbers juga bersorak: "Emre punya kualitas luar biasa. Pemain dengan level seperti dia biasanya tidak terjangkau bagi kami."

Namun, Nijmegen belum terlalu banyak menikmati kemampuan Mor. Klub kejutan musim lalu itu memulai tahun baru dengan minim hasil. Di liga, setelah tiga kekalahan dalam tujuh pertandingan, mereka hanya berada di posisi ke-11, sementara start di fase liga Liga Europa, setelah tersingkir dari play-off Liga Champions melawan Bodö/Glimt, berakhir buruk dengan kekalahan 0-5 di markas Juventus Turin.

Itu juga berkaitan dengan masalah cedera besar yang melanda klub. Mor juga terdampak, karena sekali absen akibat sakit dan dua kali absen karena dampak lanjutan dari beban yang masih asing baginya. "Pelatih menuntut banyak dari saya secara fisik dan saya sudah setahun tidak bermain, jadi saya harus menjalaninya selangkah demi selangkah," katanya.

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Emre Mor kerap kurang dalam mentalitas dan stabilitas fisik

Saat ini Mor absen karena cedera selangkangan, yang diperkirakan akan membuatnya menepi hingga pertengahan Oktober. Hal itu sangat menyebalkan baginya, sebab dalam jeda internasional yang panjang dia sebenarnya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kebugarannya. Kini hal itu hanya bisa dilakukan secara terbatas.

"Baginya ini bukan lagi soal uang, itu bukan hambatan lagi," kata pelatih Schreuder pada awal Juli, saat Mor menjalani trial di hadapannya. "Mungkin justru itulah yang memberinya ketenangan yang dibutuhkan untuk kembali bermain lepas." Namun, harapan seperti itu dalam beberapa tahun terakhir juga sudah dimiliki sejumlah pelatih lain sebelum Schreuder, dimulai dari Thomas Tuchel di Dortmund dan Juan Carlos Unzue di Vigo.

Namun, hampir tidak ada yang berhasil menanamkan mentalitas yang tepat dan stabilitas fisik kepada Mor, yang sejak dini dicap sebagai "Messi Turki". Mor punya kualitas yang bisa membuatnya menjadi pembeda. Namun, dia terlalu sering kekurangan elemen-elemen dasar dalam permainan sepak bola tim: disiplin taktis, ketekunan, kerja keras, juga rasa ruang, pengambilan keputusan, dan sederhananya realisme.

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Emre Mor "hanya seorang pecundang yang mencoba sekali lagi"?

"Saya berharap gol ini menjadi titik balik yang sekarang bisa saya nikmati," kata Mor pada malam 11 Agustus itu. Kini dia mencatatkan tujuh pertandingan dan 236 menit bermain, dan selain satu gol tambahan, ada juga satu assist. Dia baru sekali tampil sebagai starter, dan itu pun belum pernah terjadi di liga.

"Seorang pemenang hanyalah pecundang yang mencoba sekali lagi," tulis Mor di Instagram setelah pindah ke klub profesional kesembilan yang berbeda dalam kariernya. Apakah upaya berikutnya dari Mor benar-benar akan membawa titik balik yang diharapkan, saat ini belum bisa dipastikan. Namun, jika insiden anting itu tetap menjadi bab paling riuh di Nijmegen, hal itu akan cukup sesuai dengan perjalanan karier Mor yang penuh warna.

Emre Mor: Statistik performa sepanjang kariernya