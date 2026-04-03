Hambatan besar yang dihadapi Inter Miami dalam upaya merekrut Mohamed Salah

Dalam perkembangan menarik yang diperkirakan akan menggemparkan bursa transfer musim panas, klub AS Inter Miami menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut bintang Mesir Mohamed Salah, yang telah mengumumkan keputusannya untuk hengkang secara resmi dari Liverpool pada akhir musim ini.

Menurut situs "Football Insider", Inter Miami berupaya merekrut Salah melalui transfer bebas, menganggapnya sebagai pemain yang mampu membuat perbedaan bagi tim, sama seperti yang dilakukan pemain Korea Selatan Son Heung-min bersama klub Los Angeles musim ini.

Salah dipandang sebagai tambahan berkualitas yang akan memperkuat lini serang tim yang sudah diisi oleh bintang-bintang besar seperti Lionel Messi, Luis Suárez, dan Jordi Alba, yang berpotensi menjadikan Inter Miami salah satu tim dengan serangan terkuat di Liga Amerika musim depan.

Namun, aspek keuangan tetap menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kesepakatan ini. Laporan tersebut menegaskan bahwa gaji besar yang diminta oleh Mohamed Salah dapat menjadi tantangan besar bagi manajemen Inter Miami, yang harus meyakinkan sang pemain untuk menurunkan gajinya, atau menerima tuntutan finansialnya secara penuh.

Salah juga dihadapkan pada pilihan-pilihan menarik lainnya, karena ia mendapat perhatian besar dari klub-klub Liga Saudi, yang telah menunjukkan kesiapan penuh untuk memenuhi semua tuntutan finansialnya tanpa ragu-ragu.

Mohamed Salah mengakhiri perjalanan gemilangnya bersama Liverpool setelah 9 musim penuh prestasi, di mana ia berkontribusi dalam meraih banyak gelar dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah klub Inggris tersebut.