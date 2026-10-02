René van der Gijp menilai Cristiano Ronaldo (41) seharusnya mundur dari tim nasional Portugal setelah Piala Dunia. Johan Derksen terutama merasa ini menyedihkan bagi sang penyerang yang tampaknya sudah melewati masa terbaiknya di tim nasional.

Menurut O Jogo, sudah 'seratus persen' pasti bahwa Ronaldo akan berhenti dari tim nasional. Ledakan masalah terjadi ketika pelatih timnas Jorge Jesus tidak memasukkan pemain senior itu sebagai pemain pengganti saat melawan Norwegia, setelah itu Ronaldo pergi dengan marah usai pertandingan.

"Saya benar-benar tidak mengerti," buka Van der Gijp dalam Vandaag Inside saat menganalisis keributan seputar Ronaldo. "Anda adalah ketua federasi Portugal dan Anda merekrut pelatih baru. Lalu Anda mengatakan kepadanya: ada satu hal yang tidak boleh terjadi. Bahwa ini nanti berakhir dengan perpecahan karena pertengkaran."

"Kita tinggal bicara dengan Ronaldo seperti ini: kami akan menamai semuanya dengan namamu. Stadion, bandara, benar-benar semuanya. Tetapi kami akan mengadakan laga perpisahan, dan setelah itu selesai," gambaran analis asal Dordrecht itu soal cara ideal untuk berpisah dengan sang penyerang.

"Saya rasa dia tidak akan menerimanya," sahut Johan Derksen. "Kalau begitu pada satu titik Anda harus mengatakan kepadanya: kalau tidak bisa baik-baik, ya dengan cara keras. Kami tidak akan memainkamu lagi," balas Van der Gijp langsung.

Derksen melanjutkan: "Menurut saya ini benar-benar akhir yang memalukan bagi pesepakbola sebesar itu. Tetapi Ronaldo sendiri juga ikut bertanggung jawab atas hal itu."

"Mengapa pada usia 41 tahun Anda masih membidik Piala Eropa? Itu kan tidak ada gunanya? Sudah, berhenti saja, man. Dia sudah memainkan 234 pertandingan internasional, benar-benar gila. Tetapi ini sangat disayangkan," keluh Van der Gijp menutup pembicaraan.