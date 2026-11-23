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Bayern Munich mendapati diri mereka berada di tengah kontroversi besar akibat cara para petinggi klub memperlakukan Jamal Musiala.

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Seperti dilaporkan harian Sport, pernyataan terbuka Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge, dan Jan-Christian Dreesen, yang meragukan masa depan Musiala setelah masalah kesehatan yang dialaminya, memicu gelombang kritik. Bahkan, wakil presiden asosiasi pemain Jerman, Michael Franz, sampai menuding mereka berperilaku yang nyaris tergolong pelecehan.

"Apa yang dilakukan para petinggi Bayern Munich, dan yang saya maksud bukan Kompany dan Eberl, yang telah bersikap dengan sangat baik, bagi saya adalah hal yang hina. Bahkan, ada unsur yang menyerupai pelecehan di dalamnya," ujar Michael Franz dalam program Doppelpass di kanal Sport1.

Mantan pesepak bola Jerman itu menilai tidak dapat diterima bahwa para petinggi klub secara terbuka meragukan kemampuan Jamal Musiala untuk kembali ke performa terbaiknya, serta mengaitkan masalah kesehatannya dengan gaji tinggi yang ia terima.

"Performa seorang pesepak bola boleh saja dibahas secara terbuka, tetapi tidak pantas membicarakan penyakitnya dan gaji yang ia terima dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh lupa bahwa Jamal Musiala telah melakukan segala yang ia bisa untuk kembali," tambahnya.

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Franz bahkan melangkah lebih jauh dengan mempertanyakan nilai-nilai yang dianut Bayern Munich, klub yang terkenal dengan semboyan historisnya "Mia san Mia", ungkapan dalam dialek Bavaria yang kurang lebih berarti "kami adalah kami".

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"Kita tidak lagi hidup dengan semboyan Mia san Mia, tetapi kini hidup dengan semboyan Mia san Money. Uang menjadi lebih penting daripada manusia, dan itu tidak bisa diterima," katanya.

Petinggi serikat pemain itu juga mengingatkan bahwa Musiala, yang berusia 23 tahun, telah berbicara secara terbuka tentang masalah sarafnya pada awal musim. Menurutnya, sangat berbahaya jika keterbukaan tersebut justru berujung merugikan sang pemain.

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Stefan Effenberg, mantan kapten Bayern Munich sekaligus salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub, juga melancarkan serangan terhadap manajemen.

"Pemain yang cedera harus mendapatkan dukungan dan perlindungan. Dalam segala aspek, terutama di hadapan media. Dan jika ia sedang menderita sakit, maka ia harus diberi perlindungan yang lebih besar," ujarnya.

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Effenberg menyebut cara komunikasi Bayern Munich sebagai bencana dan meminta para petinggi klub untuk meluruskan sikap mereka. "Kita sedang membicarakan seseorang yang menderita sakit. Yang saya harapkan adalah para petinggi klub menyampaikan permintaan maaf," katanya.

Franz juga mengungkit kembali kasus Sebastian Deisler, salah satu talenta paling menonjol di sepak bola Jerman pada awal abad ini, yang mengalami masalah kesehatan mental selama membela Bayern Munich sebelum kariernya berakhir lebih awal karena pensiun dari sepak bola.

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"Kita sedang membicarakan seorang manusia. Mereka adalah tiga sosok paling berpengaruh di sepak bola Jerman, dan mereka mempertontonkan pemuda ini di depan semua orang dengan cara seperti ini," ujarnya dengan nada getir.

Kontroversi ini bermula ketika Hoeness, Rummenigge, dan Dreesen secara terbuka mengungkapkan keraguan mereka terkait pemulihan Musiala, yang tengah melewati fase pelik setelah mengalami masalah fisik dan saraf.

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Hoeness mempertanyakan apakah pemain internasional Jerman itu suatu hari nanti mampu kembali ke level yang pernah ia capai sebelum jatuh sakit. Rummenigge juga meragukan kemampuannya untuk kembali seperti sedia kala, serta mengemukakan perlunya meninjau ulang ketentuan finansial dalam kontraknya.

Pernyataan-pernyataan tersebut memicu perdebatan luas di Jerman mengenai batas yang semestinya bagi tuntutan olahraga dan ekonomi klub ketika salah satu pemainnya tengah mengalami masalah kesehatan.