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Hasil imbang menjadi hasil yang sangat langka dalam laga-laga Barcelona di bawah asuhan pelatih asal Jerman Hansi Flick, yang tidak suka berbagi poin. Hal itu tercermin dari catatan tim musim ini: Barcelona telah menjalani 18 pertandingan tanpa sekali pun bermain imbang, dengan 16 kemenangan dan dua kekalahan.

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Menurut surat kabar Spanyol "AS", Barcelona asuhan Flick sudah lama tidak merasakan hasil imbang. Hasil imbang terakhir tim terjadi pada 10 Maret lalu, ketika laga melawan Newcastle berakhir 1-1 pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions.

Dalam laga tersebut, tim asal Inggris itu lebih dulu unggul lewat gol Harvey Barnes pada menit ke-86, sebelum Lamine Yamal menyamakan kedudukan untuk Barcelona di detik-detik akhir melalui titik penalti, tepatnya setelah enam menit waktu tambahan diberikan.

Sejak saat itu, Barcelona di bawah Flick telah memainkan 32 pertandingan dengan catatan 27 kemenangan dan 5 kekalahan, tanpa sekali pun bermain imbang.

Fenomena Barcelona yang jauh dari hasil imbang terlihat lebih jelas di Liga Spanyol. Catatan tim harus ditelusuri jauh ke belakang untuk menemukan laga terakhir ketika mereka berbagi poin dengan lawan di kompetisi domestik.

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Hasil imbang terakhir Barcelona di Liga Spanyol terjadi pada 31 Agustus 2025, saat bermain 1-1 melawan Rayo Vallecano. Artinya, tim telah melewati 15 bulan tanpa hasil imbang di LaLiga.

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Di antara hasil imbang melawan Newcastle dan Rayo Vallecano, Barcelona hanya mencatat satu hasil imbang lain, yakni 3-3 melawan Club Brugge pada fase liga Liga Champions musim lalu.

Jika tim asuhan Flick sudah jarang menutup laga dengan hasil imbang, yang lebih langka lagi adalah melihat mereka gagal mencetak gol sama sekali, yakni laga berakhir 0-0.

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Selama masa kepemimpinan pelatih asal Jerman itu di Barcelona, skor tersebut belum pernah terjadi sekali pun. Ini merupakan statistik luar biasa dan mengejutkan yang dengan jelas mencerminkan ambisi Flick, pendekatan menyerangnya, serta hasratnya yang tak pernah padam untuk meraih kemenangan.

Wajah Pemberani

Barcelona di bawah Hansi Flick menjalani musim baru dengan ambisi besar di level domestik maupun kontinental, setelah tim berhasil menegaskan diri sebagai penantang kuat dalam perburuan gelar, berkat kekuatan lini serang dan beragamnya solusi yang dimiliki di setiap lini.

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Tim Catalan itu menjalani musim 2026-2027 di tengah persaingan ketat di Liga Spanyol. Mereka memuncaki klasemen dengan 36 poin, unggul tiga poin atas Real Madrid setelah 13 pekan, dalam perlombaan yang tampaknya tidak akan membuat salah satu dari kedua tim rela melepaskan puncak klasemen.

Laga El Clasico melawan Real Madrid pada 25 Oktober lalu menjadi salah satu ujian tersulit yang dihadapi tim musim ini, setelah Barcelona kalah 1-2. Namun, mereka cepat bangkit dengan kemenangan telak 6-1 atas Deportivo Alaves, lalu menundukkan Atletico Madrid di kandang lawan dengan skor 2-1.

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Tim juga menunjukkan mental kuat dalam laga liga terakhir melawan Villarreal, setelah membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan dramatis 3-2. Pertandingan itu mencerminkan kemampuan anak asuh Flick dalam menghadapi situasi sulit dan bangkit mengejar skor, berkat peningkatan performa yang signifikan di babak kedua.