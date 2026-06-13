Hal-hal kecil yang memisahkan Arbeloa dari pengalaman kepelatihannya yang baru

Klub Inggris Fulham hampir mencapai kesepakatan akhir dengan pelatih asal Spanyol Álvaro Arbeloa untuk menjabat sebagai manajer tim utama, menggantikan Marco Silva, sebagai bagian dari rangkaian pertukaran pelatih bersejarah yang melibatkan tiga klub besar, di mana Silva pindah ke Benfica Portugal, menggantikan José Mourinho, yang mengambil alih Real Madrid Spanyol menggantikan Arbeloa sendiri, sementara suasana optimisme menyelimuti London terkait penyelesaian kesepakatan dalam beberapa hari ke depan.

Dan menurut pengungkapan jurnalis Italia Matteo Moretto, yang berspesialisasi dalam berita transfer, pembicaraan antara manajemen klub London dan perwakilan pelatih asal Spanyol tersebut telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir; di mana tampaknya Arbeloa, mantan pelatih Real Madrid, adalah pilihan utama Fulham dalam upaya mereka untuk memulai era baru di Liga Premier Inggris setelah kepergian Silva yang mengejutkan.

Meskipun beberapa detail teknis dan finansial masih perlu disempurnakan, pembicaraan berjalan secara konstruktif dan positif, dan optimisme kedua belah pihak semakin meningkat untuk mencapai kesepakatan akhir yang memuaskan semua pihak, terutama dengan keinginan Fulham untuk menyelesaikan kesepakatan secepat mungkin guna memulai persiapan untuk musim depan.