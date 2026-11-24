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Kalangan olahraga Maroko dan Senegal menantikan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait krisis final Piala Afrika 2025, salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah turnamen kontinental tersebut. Namun, Achraf Hakimi, kapten timnas Maroko sekaligus bintang Paris Saint-Germain, mengungkapkan cara yang akan ia jalani pada hari pengumuman putusan, seraya menegaskan tetap bangga atas penampilan timnas Maroko di partai final, apa pun keputusan yang dinanti.

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Hakimi membicarakan kasus tersebut dalam konferensi pers yang digelar hari ini, Selasa, jelang laga Paris Saint-Germain kontra Roma di Liga Champions yang dijadwalkan besok, Rabu. Ia menyinggung sikapnya terhadap sengketa hukum antara federasi Maroko dan Senegal, serta masa penantian sebelum pengadilan mengumumkan putusan finalnya.

Saat menjawab pertanyaan mengenai putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, bintang Maroko itu mengatakan: "Keputusannya tidak mudah. Semua orang melihat apa yang terjadi di lapangan, dan setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Saya pun punya pendapat sendiri."

Hakimi menambahkan, merujuk pada insiden yang terjadi di laga final: "Dalam sepak bola, Anda tidak bisa meninggalkan lapangan dengan cara seperti itu."

Ia melanjutkan: "Saya merasa sudah menjalankan tugas saya, dan tim merasa bangga karena telah mengangkat citra Maroko ke level setinggi mungkin. Bagi saya dan para suporter, kami harus tetap bangga atas apa yang telah kami tunjukkan."

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Ia menutup pembicaraannya mengenai kasus ini dengan berkata: "Kita akan menunggu bersama. Apa pun keputusannya, kita harus siap untuk Piala Afrika berikutnya, karena itulah yang terpenting sekarang."

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Hari yang Tenang Menanti Putusan CAS

Hakimi mengungkapkan rencananya melewati hari pengumuman putusan, seraya menjelaskan bahwa ia tidak akan membiarkan penantian tersebut mengganggu persiapannya untuk laga Eropa berikutnya.

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Mengenai cara menghadapi jam-jam penantian, ia berkata: "Ini akan menjadi hari yang tenang. Saya akan pulang ke rumah dan beristirahat, lalu seseorang akan memberi tahu saya keputusannya, kemudian saya akan tidur untuk bersiap menghadapi pertandingan besok."

Pernyataan ini muncul saat kasus tersebut mendapat perhatian besar di Maroko dan Senegal, setelah nasib gelar Piala Afrika 2025 bergantung pada putusan pengadilan olahraga, menyusul beralihnya sengketa dari lembaga-lembaga kontinental ke badan olahraga tertinggi yang berwenang menangani banding semacam ini.

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Dari Pesta Juara di Lapangan hingga Sengketa Hukum

Krisis ini berawal dari laga final antara Maroko dan Senegal pada 18 Januari 2026 di Stadion Pangeran Moulay Abdellah, ibu kota Rabat.

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Pertandingan itu diwarnai kejadian luar biasa pada menit-menit akhir, setelah wasit memberikan penalti untuk Maroko. Keputusan tersebut memicu protes para pemain Senegal, yang kemudian meninggalkan lapangan atas instruksi pelatih mereka, Pape Thiaw.

Setelah laga terhenti sekitar 15 menit, para pemain Senegal kembali untuk melanjutkan pertandingan. Namun, Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, sebelum Pape Gueye mencetak gol kemenangan Senegal pada babak tambahan waktu.

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Dengan demikian, laga berakhir dengan kemenangan Senegal di lapangan, sebelum Federasi Sepak Bola Maroko mengajukan protes resmi ke Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dengan dasar insiden para pemain Senegal meninggalkan lapangan.

Pada 17 Maret 2026, Komite Banding memutuskan Senegal dinyatakan kalah 3-0 dan memberikan gelar kepada Maroko melalui keputusan administratif. Hal itu mendorong Federasi Sepak Bola Senegal membawa perkara ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk menggugat keputusan tersebut dan menuntut gelar dikembalikan.

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Sejak saat itu, kedua pihak menanti penyelesaian sengketa di pengadilan. Maroko berpegang pada keputusan CAF, sementara Senegal bersikeras berhak atas gelar berdasarkan hasil yang diraih di lapangan.

Hakimi Fokus ke Paris Saint-Germain

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Di luar kasus Afrika tersebut, Hakimi bersiap menjalani laga penting bersama Paris Saint-Germain melawan Roma di Liga Champions. Ia menegaskan merasa nyaman di klub Prancis itu dan ingin melanjutkan kariernya di sana selama bertahun-tahun.

Bek sayap Maroko itu berkata: "Saya ingin terus mengukir sejarah bersama Paris Saint-Germain, ini tim saya. Saya berharap bisa bertahan di sini selama mungkin, dan untuk itu saya menyampaikan pesan kepada Nasser Al-Khelaifi dan Luis Campos."

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Ia menambahkan: "Mereka tahu saya sangat mencintai klub ini, dan saya merasa sudah menjadi orang Paris. Target saya adalah memenangi gelar sebanyak mungkin dan menorehkan nama saya setinggi mungkin dalam sejarah Paris Saint-Germain. Bagi saya, saya bisa mengakhiri karier di sini."

Dengan demikian, Hakimi menantikan putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga mengenai nasib gelar Afrika, tetapi di saat yang sama ia menegaskan bahwa prioritas berikutnya adalah mempersiapkan diri untuk agenda mendatang, terutama Piala Afrika berikutnya, sembari terus bersaing memperebutkan gelar bersama Paris Saint-Germain.